YS横浜vs岐阜 スタメン発表
[6.15 J3第17節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 5 大嶋春樹
DF 50 中里崇宏
MF 14 脇坂崚平
MF 15 冨士田康人
MF 18 藤島樹騎也
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
FW 11 ピーダーセン世穏
控え
GK 21 高橋クリス
MF 4 土館賢人
MF 7 菊谷篤資
MF 8 柳雄太郎
MF 22 大竹優心
FW 9 萱沼優聖
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 22 文仁柱
DF 40 川上竜
MF 6 北龍磨
MF 8 荒木大吾
MF 14 生地慶充
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 18 小川真輝
DF 23 萩野滉大
DF 29 野澤陸
MF 19 松本歩夢
FW 24 粟飯原尚平
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作
※18:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 5 大嶋春樹
DF 50 中里崇宏
MF 14 脇坂崚平
MF 15 冨士田康人
MF 18 藤島樹騎也
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
FW 11 ピーダーセン世穏
控え
GK 21 高橋クリス
MF 4 土館賢人
MF 7 菊谷篤資
MF 8 柳雄太郎
FW 9 萱沼優聖
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 22 文仁柱
DF 40 川上竜
MF 6 北龍磨
MF 8 荒木大吾
MF 14 生地慶充
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 18 小川真輝
DF 23 萩野滉大
DF 29 野澤陸
MF 19 松本歩夢
FW 24 粟飯原尚平
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作