『私の夫と結婚して』ナ・イヌの日本ファンミーティングが本日よりアマプラで配信スタート
韓国ドラマ『私の夫と結婚して』で人気沸騰中の俳優ナ・イヌの初来日ファンミーティング「2024 NA IN WOO Japan 1st Fan Meeting」の様子が、本日よりAmazon Prime Videoで配信される。
「2024 ナ・イヌ 日本1stファンミーティング」はどこで見れる？
『私の夫と結婚して』ユ・ジヒョク役で大きな話題を呼んだ俳優ナ・イヌ。『哲仁王后（チョルインワンフ） 〜俺がクイーン〜』や『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』、『クリーニングアップ』、『ずっとあなたを待っていました』など、数々のドラマに出演し続けている。
今年4月に日本初となるファンミーティングを東京で開催。追加公演が行われるほどの人気を博した。その「2024 ナ・イヌ 日本1stファンミーティング」の様子がAmazon Prime Videoで見られるように！
「2024 ナ・イヌ 日本1stファンミーティング」は2024年6月12日（水）よりAmazon Prime Videoで見放題配信スタート。
また、『私の夫と結婚して』もAmazon Prime Videoで見放題配信中。