²£ÉÍFM¤ÎA¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¡È´¢¤ê¼è¤ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¡É¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¿¿Áê¡¡ËÜ¿Í¤¬ÀâÌÀ¡Ö¤¹¤°¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
²£ÉÍFM¤Ï¼¯Åç¤Ë2-3¤ÇÇÔÀï
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï6·î1Æü¤ÎJ1Âè17Àá¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡FW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤ÏÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾45Ê¬¤Ë¤ÏDF±Ê¸Í¾¡Ìé¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÏÈ³°¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç2-0¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï²æ¡¹¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤ò±¿¤Ù¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë·èÄêµ¡¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê·ä¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´Ö±ä¤Ó¤·¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ°È¾¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æñ¤·¤¤»î¹ç¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡UAE¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¤ÇAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë·è¾¡¤òÀï¤¤¡¢²áÌ©ÆüÄø¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍFM¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¼¯Åç¤òÁê¼ê¤ËÁ±Àï¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÎÉ¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤ÏËÜ²»¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤Þ¤ì¤¿°Ê¾å¡¢»î¹ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤âÈèÏ«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¼éÈ÷¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬Â¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¼¯Åç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â·ã¹â¤·¡¢°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¼«¿È¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥Ã¥¯¥ë¼«ÂÎ¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¶·â¤«¤é¼éÈ÷¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¼«Ê¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢¤¹¤°¤ËÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¢¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¨Êý¤¬°¤«¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥¯¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÁê¼ê¤Ë¤â¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤â¶ËÅÙ¤Ë°¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÁê¼êÁª¼ê¤È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤³¤«¤é¾å°ÌÁè¤¤¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¡Àá¡¢6·î15Æü¤Ë²£ÉÍFM¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÏ¢ÇÔ¤¬¤Ê¤¤¼ó°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤À¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¸å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÉâÄÀ¤ò¤«¤±¤ëÂç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¾¯¤·¤À¤±»î¹ç¤¬¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ÎÈèÏ«¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÄ®ÅÄÀï¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤¿½¸Ãæ¤·¤Æ°ì»î¹ç¤âÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ä®ÅÄ¤Ï¼ó°Ì¤Ë¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤é¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ó°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²æ¡¹¤âÉé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢É¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë