[6.1 J2第18節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 2 川島將

DF 4 中川創

DF 16 山原康太郎

MF 6 新井泰貴

MF 10 榎本啓吾

MF 13 大曽根広汰

MF 30 芹生海翔

FW 9 矢村健

FW 11 アンデルソン

FW 17 平尾拳士朗

控え

GK 35 内山圭

DF 3 鈴木翔太

DF 99 ウエンデル

MF 7 水野泰輔

MF 15 杉田真彦

MF 27 前田翔茉

FW 14 中川風希

監督

須藤大輔

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 32 コ・ボンジョ

DF 4 山本英臣

DF 5 今津佑太

DF 24 飯田貴敬

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 16 林田滉也

MF 21 ヘナト・アウグスト

MF 26 佐藤和弘

MF 51 アダイウトン

FW 44 内藤大和

控え

GK 33 山内康太

DF 23 関口正大

MF 6 小林岩魚

MF 14 中山陸

FW 15 飯島陸

FW 19 宮崎純真

FW 99 ピーター・ウタカ

監督

篠田善之