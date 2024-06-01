藤枝vs甲府 スタメン発表
[6.1 J2第18節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
MF 6 新井泰貴
MF 10 榎本啓吾
MF 13 大曽根広汰
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
FW 11 アンデルソン
FW 17 平尾拳士朗
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 99 ウエンデル
MF 7 水野泰輔
MF 15 杉田真彦
MF 27 前田翔茉
FW 14 中川風希
監督
須藤大輔
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 32 コ・ボンジョ
DF 4 山本英臣
DF 5 今津佑太
DF 24 飯田貴敬
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 21 ヘナト・アウグスト
MF 26 佐藤和弘
MF 51 アダイウトン
FW 44 内藤大和
控え
GK 33 山内康太
DF 23 関口正大
MF 6 小林岩魚
MF 14 中山陸
FW 15 飯島陸
FW 19 宮崎純真
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
篠田善之
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
MF 6 新井泰貴
MF 10 榎本啓吾
MF 13 大曽根広汰
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
FW 11 アンデルソン
FW 17 平尾拳士朗
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 99 ウエンデル
MF 7 水野泰輔
MF 15 杉田真彦
MF 27 前田翔茉
監督
須藤大輔
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 32 コ・ボンジョ
DF 4 山本英臣
DF 5 今津佑太
DF 24 飯田貴敬
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 16 林田滉也
MF 21 ヘナト・アウグスト
MF 26 佐藤和弘
MF 51 アダイウトン
FW 44 内藤大和
控え
GK 33 山内康太
DF 23 関口正大
MF 6 小林岩魚
MF 14 中山陸
FW 15 飯島陸
FW 19 宮崎純真
FW 99 ピーター・ウタカ
監督
篠田善之