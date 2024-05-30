大岩ジャパン、６月のアメリカ２連戦に臨むメンバーを発表！ 藤田譲瑠チマや細谷真大、佐野航大らが選出。欧州組は10人
日本サッカー協会は５月30日、アメリカ遠征に臨むU-23日本代表のメンバーを発表した。
大岩剛監督が率いるU-23代表は、６月７日・11日にアメリカのカンザスシティでU-23アメリカ代表と対戦する。今夏のパリ五輪を見据え、貴重な強化マッチを戦うメンバーは以下のとおり。
【PHOTO】輝く笑顔とポージングで個性を発揮！U-17女子アジアカップに出場するリトルなでしこ全選手＆監督のポートレートを一挙紹介！
【GK】
１小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）
12野澤大志ブランドン（FC東京）
23鈴木彩艶（シント＝トロイデン）
【DF】
２半田 陸（ガンバ大阪）
３西尾隆矢（セレッソ大阪）
４関根大輝（柏レイソル）
５チェイス・アンリ（シュツットガルト）
15鈴木海音（ジュビロ磐田）
16内野貴史（デュッセルドルフ）
21大畑歩夢（浦和レッズ）
22高井幸大（川崎フロンターレ）
24バングーナガンデ佳史扶（FC東京）
【MF】
６川粼颯太（京都サンガF.C.）
７山本理仁（シント＝トロイデン）
８藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン）
10佐藤恵允（ブレーメン）
11佐野航大（NEC）
14三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム）
17松木玖生（FC東京）
18斉藤光毅（スパルタ・ロッテルダム）
20平河 悠（FC町田ゼルビア）
25松村優太（鹿島アントラーズ）
【FW】
９藤尾翔太（FC町田ゼルビア）
13荒木遼太郎（FC東京）
19細谷真大（柏レイソル）
大岩ジャパンは６月シリーズを経て、７月18日に国際親善試合でU-23フランス代表と相まみえ、パリ五輪本番を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
大岩剛監督が率いるU-23代表は、６月７日・11日にアメリカのカンザスシティでU-23アメリカ代表と対戦する。今夏のパリ五輪を見据え、貴重な強化マッチを戦うメンバーは以下のとおり。
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【GK】
１小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）
12野澤大志ブランドン（FC東京）
23鈴木彩艶（シント＝トロイデン）
２半田 陸（ガンバ大阪）
３西尾隆矢（セレッソ大阪）
４関根大輝（柏レイソル）
５チェイス・アンリ（シュツットガルト）
15鈴木海音（ジュビロ磐田）
16内野貴史（デュッセルドルフ）
21大畑歩夢（浦和レッズ）
22高井幸大（川崎フロンターレ）
24バングーナガンデ佳史扶（FC東京）
【MF】
６川粼颯太（京都サンガF.C.）
７山本理仁（シント＝トロイデン）
８藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン）
10佐藤恵允（ブレーメン）
11佐野航大（NEC）
14三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム）
17松木玖生（FC東京）
18斉藤光毅（スパルタ・ロッテルダム）
20平河 悠（FC町田ゼルビア）
25松村優太（鹿島アントラーズ）
【FW】
９藤尾翔太（FC町田ゼルビア）
13荒木遼太郎（FC東京）
19細谷真大（柏レイソル）
大岩ジャパンは６月シリーズを経て、７月18日に国際親善試合でU-23フランス代表と相まみえ、パリ五輪本番を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部