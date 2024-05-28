ドラゴンクエスト歴代じゅもんTシャツ100種類発売 「マダンテは外せない」SNSに悩む声も
株式会社スクウェア・エニックスが『ドラゴンクエストの日』である27日、『ドラゴンクエスト』と、Tシャツや雑貨など様々なグラフィックアイテムを製造販売する『グラニフ』との新たなコラボ商品『じゅもん100 Tシャツ』を発表しました。
『じゅもん100 Tシャツ』は、歴代の『ドラゴンクエストシリーズ』に登場するじゅもんが、それぞれ胸元にデザインされたもの。『メラ』や『リレミト』、『ザオリク』など100種類のデザインが発売されます。受注生産となり、27日より予約が開始、6月17日まで受け付けていますが、予定数に達した場合、早期に受け付け終了になる場合もあるとのことです。
発表を受け、SNSでは「じゅもんTシャツ欲しい」、「じゅもんTシャツかわいすぎる」と発売を喜ぶ声や、「やっぱマダンテは外せない」、「メガンテは必携、ミナデインも捨てがたい」、「バイキルトかスクルトか」など、どれを選ぶか悩みをつづる声も見られました。発表があった5月27日は、38年前に国民的RPGゲーム『ドラゴンクエスト』の第1作が発売された日であることから『ドラゴンクエストの日』に認定されています。
■今回発売されるじゅもん100種類
メラ・メラミ・メラゾーマ・メラガイア―・ギラ・ベギラマ・ベギラゴン・ギラグレイド・イオ・イオラ・イオナズン・イオグランデ・ヒャド・ヒャダルコ・マヒャド・マヒャデドス・バギ・バギマ・バギクロス・バギムーチョ・デイン・ライデイン・ギガデイン・ミナデイン・ジゴデイン・ザキ・ザラキ・ザラキーマ・マダンテ・メガンテ・メイルストロム・ドルマ・ドルクマ・ドルモーア・ドルマドン・ジバリア・ジバリカ・ジバリーナ・ジバルンバ・ベホイミ・ベホイム・ベホイマ・ベホマ・ベホマラー・ベホマズン・リホイミ・リベホイミ・リベホイム・ザオ・ザオラル・ザオリク・ザオリーマ・メガザル・キアリー・キアリク・キアラル・シャナク・ザメハ・マヌーハ・マホリー・バイシオン・バイキルト・スカラ・スクルト・ピオラ・ピオリム・マジックバリア・バーハ・フバーハ・マホステ・マホキテ・マホカンタ・マホターン・アストロン・レムオル・モシャス・ドラゴラム・ズッシード・ヘナトス・ルカニ・ルカナン・マヌーサ・メダパニ・メダパニーマ・マホトーン・ニフラム・バシルーラ・ボミエ・ボミオス・ラリホーマ・マホトラ・トラマナ・インパス・アバカム・リレミト・トヘロス・レミーラ・レミラーマ・フローミ・ラナルータ