甲南大がJ3金沢撃破!! ソニー仙台は終盤3発で王者・川崎Fへの挑戦権を獲得:天皇杯1回戦1日目
天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会が25日に開幕し、初日は1回戦の8試合が行われた。
1回戦は都道府県代表とアマチュアシードの明治大が登場。J3勢も都道府県代表としてこのラウンドから参戦する。
ツエ-ゲン金沢は甲南大(兵庫県代表)と対戦し、1-1で延長戦に突入。延長戦では両チームとも得点を奪えず、PK戦で決着をつけることになった。甲南大は1人目が失敗するも、金沢の4人目と5人目が連続で失敗。甲南大がPK戦を4-3で制し、Jクラブを下した。
奈良クラブは京都産業大(京都府代表)に3-2で逆転勝利した。2点を先行される苦しい展開となったが、前半34分にFW西田恵のゴールで1点を返すと後半7分にオウンゴールで追いつく。迎えた後半アディショナルタイム1分、DF鈴木大誠が値千金の逆転ゴールを決めた。
FC岐阜はアスルクラロ沼津とのJ3対決を1-0で制した。そのほかのJ3チームはSC相模原が山梨学院大PEGASUS(山梨県代表)に3-0、テゲバジャーロ宮崎が川副クラブ(佐賀県代表)に4-0と快勝を収めた。
アマチュアクラブ対決ではソニー仙台FC(宮城県代表)が終盤の3ゴールでtonan前橋(群馬県代表)を3-1で下し、前回王者・川崎フロンターレへの挑戦権を獲得した。三菱重工長崎SC(長崎県代表)は東海大熊本(熊本県代表)に4-0、栃木シティ(栃木県代表)は横河武蔵野FCに1-0と完封勝利している。
1回戦の残り試合は26日に行われる。J1・J2勢が登場する2回戦は6月12日の開催を予定している。
【1回戦】
5月25日(土)
ソニー仙台FC 3-1 tonan前橋 [めぐみB]
[ソ]伊藤綾汰(83分)、布方叶夢(90分)、中山雅斗(90分+2)
[t]キム・テフィ(42分)
栃木シティ 1-0 横河武蔵野FC [栃木グ]
[栃]鈴木国友(48分)
相模原 3-0 山梨学院大PEGASUS [レモンS]
[相]藤沼拓夢(14分)、牧山晃政(45分+1)、高木彰人(90分+2)
金沢 1-1(PK3-4) 甲南大 [ゴースタ]
[金]庄司朋乃也(9分)
[甲]清水健生(62分)
岐阜 1-0 沼津 [長良川球]
[岐]萩野滉大(82分)、イ・ヨンジェ(88分)
[沼]附木雄也(21分)、沼田航征(60分)
奈良 3-2 京都産業大 [ロートF]
[奈]西田恵(34分)、オウンゴール(52分)、鈴木大誠(90分+1)
[京]末谷誓梧(3分)、菅野翔斗(33分)
東海大熊本 0-4 三菱重工長崎SC [水前寺]
[三]濱本拓哉(19分)、栗原茂樹(43分)、井原京佑(56分)、平野皓巴(64分)
宮崎 4-0 川副クラブ [いちご]
[宮]オウンゴール(14分)、橋本啓吾(28分)、阿野真拓(68分)、吉澤柊(90分+3)
5月26日(日)
八戸 13:00 ブリオベッカ浦安 [プラスタ]
岩手 13:00 北海道十勝スカイアース [いわスタ]
福島 13:00 大山サッカークラブ [Jヴィレッジ]
筑波大 13:00 明治大 [Ksスタ]
長野 13:00 猿田興業 [サンアル]
富山 13:00 関西大 [高岡]
福井ユナイテッドFC 13:00 大宮 [福井テクノ]
ヴィアティン三重 13:00 今治 [ラピスタ]
びわこ成蹊スポーツ大 13:00 中京大 [HATOスタ]
アルテリーヴォ和歌山 13:00 JAPANサッカーカレッジ [紀三井寺]
鳥取 13:00 FCバレイン下関 [Axis]
三菱水島FC 13:00 讃岐 [福山]
福山シティFC 13:00 沖縄SV [Eピース]
FC徳島 13:00 ジェイリースFC [鳴門大塚]
高知ユナイテッドSC 13:00 ベルガロッソいわみ [春野球]
鹿屋体育大 13:00 北九州 [OSAKO]
【2回戦】
6月12日(水)
東京V 18:30 長野vs猿田興業の勝者 [味フィ西]
町田 18:30 筑波大vs明治大の勝者 [Gスタ]
名古屋 18:30 アルテリーヴォ和歌山vsJAPANサッカーカレッジの勝者 [豊田ス]
広島 18:30 鳥取vsFCバレイン下関の勝者 [福山]
札幌 19:00 栃木シティ [札幌ド]
秋田 19:00 いわき [ソユスタ]
山形 19:00 相模原 [NDスタ]
鹿島 19:00 奈良 [カシマ]
群馬 19:00 山口 [正田スタ]
千葉 19:00 びわこ成蹊スポーツ大vs中京大の勝者 [フクアリ]
柏 19:00 岩手vs北海道十勝スカイアースの勝者 [三協F柏]
FC東京 19:00 ヴィアティン三重vs今治の勝者 [味スタ]
川崎F 19:00 ソニー仙台FC [U等々力]
横浜FM 19:00 岐阜 [長良川陸]
横浜FC 19:00 八戸vsブリオベッカ浦安の勝者 [ニッパツ]
湘南 19:00 甲南大 [レモンS]
甲府 19:00 Honda FC [JITス]
新潟 19:00 鹿屋体育大vs北九州の勝者 [デンカS]
清水 19:00 三菱重工長崎SC [アイスタ]
磐田 19:00 宮崎 [ヤマハ]
藤枝 19:00 栃木 [藤枝サ]
京都 19:00 福井ユナイテッドFCvs大宮の勝者 [たけびし]
G大阪 19:00 福島vs大山サッカークラブの勝者 [パナスタ]
C大阪 19:00 FC徳島vsジェイリースFCの勝者 [ヨドコウ]
神戸 19:00 富山vs関西大の勝者 [ノエスタ]
岡山 19:00 愛媛 [Cスタ]
徳島 19:00 仙台 [鳴門大塚]
福岡 19:00 福山シティFCvs沖縄SVの勝者 [ベススタ]
鳥栖 19:00 高知ユナイテッドSCvsベルガロッソいわみの勝者 [駅スタ]
長崎 19:00 三菱水島FCvs讃岐の勝者 [トラスタ]
熊本 19:00 水戸 [えがおS]
大分 19:00 鹿児島 [レゾド]
1回戦は都道府県代表とアマチュアシードの明治大が登場。J3勢も都道府県代表としてこのラウンドから参戦する。
ツエ-ゲン金沢は甲南大(兵庫県代表)と対戦し、1-1で延長戦に突入。延長戦では両チームとも得点を奪えず、PK戦で決着をつけることになった。甲南大は1人目が失敗するも、金沢の4人目と5人目が連続で失敗。甲南大がPK戦を4-3で制し、Jクラブを下した。
FC岐阜はアスルクラロ沼津とのJ3対決を1-0で制した。そのほかのJ3チームはSC相模原が山梨学院大PEGASUS(山梨県代表)に3-0、テゲバジャーロ宮崎が川副クラブ(佐賀県代表)に4-0と快勝を収めた。
アマチュアクラブ対決ではソニー仙台FC(宮城県代表)が終盤の3ゴールでtonan前橋(群馬県代表)を3-1で下し、前回王者・川崎フロンターレへの挑戦権を獲得した。三菱重工長崎SC(長崎県代表)は東海大熊本(熊本県代表)に4-0、栃木シティ(栃木県代表)は横河武蔵野FCに1-0と完封勝利している。
1回戦の残り試合は26日に行われる。J1・J2勢が登場する2回戦は6月12日の開催を予定している。
【1回戦】
5月25日(土)
ソニー仙台FC 3-1 tonan前橋 [めぐみB]
[ソ]伊藤綾汰(83分)、布方叶夢(90分)、中山雅斗(90分+2)
[t]キム・テフィ(42分)
栃木シティ 1-0 横河武蔵野FC [栃木グ]
[栃]鈴木国友(48分)
相模原 3-0 山梨学院大PEGASUS [レモンS]
[相]藤沼拓夢(14分)、牧山晃政(45分+1)、高木彰人(90分+2)
金沢 1-1(PK3-4) 甲南大 [ゴースタ]
[金]庄司朋乃也(9分)
[甲]清水健生(62分)
岐阜 1-0 沼津 [長良川球]
[岐]萩野滉大(82分)、イ・ヨンジェ(88分)
[沼]附木雄也(21分)、沼田航征(60分)
奈良 3-2 京都産業大 [ロートF]
[奈]西田恵(34分)、オウンゴール(52分)、鈴木大誠(90分+1)
[京]末谷誓梧(3分)、菅野翔斗(33分)
東海大熊本 0-4 三菱重工長崎SC [水前寺]
[三]濱本拓哉(19分)、栗原茂樹(43分)、井原京佑(56分)、平野皓巴(64分)
宮崎 4-0 川副クラブ [いちご]
[宮]オウンゴール(14分)、橋本啓吾(28分)、阿野真拓(68分)、吉澤柊(90分+3)
5月26日(日)
八戸 13:00 ブリオベッカ浦安 [プラスタ]
岩手 13:00 北海道十勝スカイアース [いわスタ]
福島 13:00 大山サッカークラブ [Jヴィレッジ]
筑波大 13:00 明治大 [Ksスタ]
長野 13:00 猿田興業 [サンアル]
富山 13:00 関西大 [高岡]
福井ユナイテッドFC 13:00 大宮 [福井テクノ]
ヴィアティン三重 13:00 今治 [ラピスタ]
びわこ成蹊スポーツ大 13:00 中京大 [HATOスタ]
アルテリーヴォ和歌山 13:00 JAPANサッカーカレッジ [紀三井寺]
鳥取 13:00 FCバレイン下関 [Axis]
三菱水島FC 13:00 讃岐 [福山]
福山シティFC 13:00 沖縄SV [Eピース]
FC徳島 13:00 ジェイリースFC [鳴門大塚]
高知ユナイテッドSC 13:00 ベルガロッソいわみ [春野球]
鹿屋体育大 13:00 北九州 [OSAKO]
【2回戦】
6月12日(水)
東京V 18:30 長野vs猿田興業の勝者 [味フィ西]
町田 18:30 筑波大vs明治大の勝者 [Gスタ]
名古屋 18:30 アルテリーヴォ和歌山vsJAPANサッカーカレッジの勝者 [豊田ス]
広島 18:30 鳥取vsFCバレイン下関の勝者 [福山]
札幌 19:00 栃木シティ [札幌ド]
秋田 19:00 いわき [ソユスタ]
山形 19:00 相模原 [NDスタ]
鹿島 19:00 奈良 [カシマ]
群馬 19:00 山口 [正田スタ]
千葉 19:00 びわこ成蹊スポーツ大vs中京大の勝者 [フクアリ]
柏 19:00 岩手vs北海道十勝スカイアースの勝者 [三協F柏]
FC東京 19:00 ヴィアティン三重vs今治の勝者 [味スタ]
川崎F 19:00 ソニー仙台FC [U等々力]
横浜FM 19:00 岐阜 [長良川陸]
横浜FC 19:00 八戸vsブリオベッカ浦安の勝者 [ニッパツ]
湘南 19:00 甲南大 [レモンS]
甲府 19:00 Honda FC [JITス]
新潟 19:00 鹿屋体育大vs北九州の勝者 [デンカS]
清水 19:00 三菱重工長崎SC [アイスタ]
磐田 19:00 宮崎 [ヤマハ]
藤枝 19:00 栃木 [藤枝サ]
京都 19:00 福井ユナイテッドFCvs大宮の勝者 [たけびし]
G大阪 19:00 福島vs大山サッカークラブの勝者 [パナスタ]
C大阪 19:00 FC徳島vsジェイリースFCの勝者 [ヨドコウ]
神戸 19:00 富山vs関西大の勝者 [ノエスタ]
岡山 19:00 愛媛 [Cスタ]
徳島 19:00 仙台 [鳴門大塚]
福岡 19:00 福山シティFCvs沖縄SVの勝者 [ベススタ]
鳥栖 19:00 高知ユナイテッドSCvsベルガロッソいわみの勝者 [駅スタ]
長崎 19:00 三菱水島FCvs讃岐の勝者 [トラスタ]
熊本 19:00 水戸 [えがおS]
大分 19:00 鹿児島 [レゾド]