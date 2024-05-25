　天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会が25日に開幕し、初日は1回戦の8試合が行われた。

　1回戦は都道府県代表とアマチュアシードの明治大が登場。J3勢も都道府県代表としてこのラウンドから参戦する。

　ツエ-ゲン金沢は甲南大(兵庫県代表)と対戦し、1-1で延長戦に突入。延長戦では両チームとも得点を奪えず、PK戦で決着をつけることになった。甲南大は1人目が失敗するも、金沢の4人目と5人目が連続で失敗。甲南大がPK戦を4-3で制し、Jクラブを下した。

　奈良クラブは京都産業大(京都府代表)に3-2で逆転勝利した。2点を先行される苦しい展開となったが、前半34分にFW西田恵のゴールで1点を返すと後半7分にオウンゴールで追いつく。迎えた後半アディショナルタイム1分、DF鈴木大誠が値千金の逆転ゴールを決めた。

　FC岐阜はアスルクラロ沼津とのJ3対決を1-0で制した。そのほかのJ3チームはSC相模原が山梨学院大PEGASUS(山梨県代表)に3-0、テゲバジャーロ宮崎が川副クラブ(佐賀県代表)に4-0と快勝を収めた。

　アマチュアクラブ対決ではソニー仙台FC(宮城県代表)が終盤の3ゴールでtonan前橋(群馬県代表)を3-1で下し、前回王者・川崎フロンターレへの挑戦権を獲得した。三菱重工長崎SC(長崎県代表)は東海大熊本(熊本県代表)に4-0、栃木シティ(栃木県代表)は横河武蔵野FCに1-0と完封勝利している。

　1回戦の残り試合は26日に行われる。J1・J2勢が登場する2回戦は6月12日の開催を予定している。

【1回戦】

5月25日(土)

ソニー仙台FC 3-1 tonan前橋 [めぐみB]

[ソ]伊藤綾汰(83分)、布方叶夢(90分)、中山雅斗(90分+2)

[t]キム・テフィ(42分)

栃木シティ 1-0 横河武蔵野FC [栃木グ]

[栃]鈴木国友(48分)

相模原 3-0 山梨学院大PEGASUS [レモンS]

[相]藤沼拓夢(14分)、牧山晃政(45分+1)、高木彰人(90分+2)

金沢 1-1(PK3-4) 甲南大 [ゴースタ]

[金]庄司朋乃也(9分)

[甲]清水健生(62分)

岐阜 1-0 沼津 [長良川球]

[岐]萩野滉大(82分)、イ・ヨンジェ(88分)

[沼]附木雄也(21分)、沼田航征(60分)

奈良 3-2 京都産業大 [ロートF]

[奈]西田恵(34分)、オウンゴール(52分)、鈴木大誠(90分+1)

[京]末谷誓梧(3分)、菅野翔斗(33分)

東海大熊本 0-4 三菱重工長崎SC [水前寺]

[三]濱本拓哉(19分)、栗原茂樹(43分)、井原京佑(56分)、平野皓巴(64分)

宮崎 4-0 川副クラブ [いちご]

[宮]オウンゴール(14分)、橋本啓吾(28分)、阿野真拓(68分)、吉澤柊(90分+3)

5月26日(日)

八戸 13:00 ブリオベッカ浦安 [プラスタ]

岩手 13:00 北海道十勝スカイアース [いわスタ]

福島 13:00 大山サッカークラブ [Jヴィレッジ]

筑波大 13:00 明治大 [Ksスタ]

長野 13:00 猿田興業 [サンアル]

富山 13:00 関西大 [高岡]

福井ユナイテッドFC 13:00 大宮 [福井テクノ]

ヴィアティン三重 13:00 今治 [ラピスタ]

びわこ成蹊スポーツ大 13:00 中京大 [HATOスタ]

アルテリーヴォ和歌山 13:00 JAPANサッカーカレッジ [紀三井寺]

鳥取 13:00 FCバレイン下関 [Axis]

三菱水島FC 13:00 讃岐 [福山]

福山シティFC 13:00 沖縄SV [Eピース]

FC徳島 13:00 ジェイリースFC [鳴門大塚]

高知ユナイテッドSC 13:00 ベルガロッソいわみ [春野球]

鹿屋体育大 13:00 北九州 [OSAKO]

【2回戦】

6月12日(水)

東京V 18:30 長野vs猿田興業の勝者 [味フィ西]

町田 18:30 筑波大vs明治大の勝者 [Gスタ]

名古屋 18:30 アルテリーヴォ和歌山vsJAPANサッカーカレッジの勝者 [豊田ス]

広島 18:30 鳥取vsFCバレイン下関の勝者 [福山]

札幌 19:00 栃木シティ [札幌ド]

秋田 19:00 いわき [ソユスタ]

山形 19:00 相模原 [NDスタ]

鹿島 19:00 奈良 [カシマ]

群馬 19:00 山口 [正田スタ]

千葉 19:00 びわこ成蹊スポーツ大vs中京大の勝者 [フクアリ]

柏 19:00 岩手vs北海道十勝スカイアースの勝者 [三協F柏]

FC東京 19:00 ヴィアティン三重vs今治の勝者 [味スタ]

川崎F 19:00 ソニー仙台FC [U等々力]

横浜FM 19:00 岐阜 [長良川陸]

横浜FC 19:00 八戸vsブリオベッカ浦安の勝者 [ニッパツ]

湘南 19:00 甲南大 [レモンS]

甲府 19:00 Honda FC [JITス]

新潟 19:00 鹿屋体育大vs北九州の勝者 [デンカS]

清水 19:00 三菱重工長崎SC [アイスタ]

磐田 19:00 宮崎 [ヤマハ]

藤枝 19:00 栃木 [藤枝サ]

京都 19:00 福井ユナイテッドFCvs大宮の勝者 [たけびし]

G大阪 19:00 福島vs大山サッカークラブの勝者 [パナスタ]

C大阪 19:00 FC徳島vsジェイリースFCの勝者 [ヨドコウ]

神戸 19:00 富山vs関西大の勝者 [ノエスタ]

岡山 19:00 愛媛 [Cスタ]

徳島 19:00 仙台 [鳴門大塚]

福岡 19:00 福山シティFCvs沖縄SVの勝者 [ベススタ]

鳥栖 19:00 高知ユナイテッドSCvsベルガロッソいわみの勝者 [駅スタ]

長崎 19:00 三菱水島FCvs讃岐の勝者 [トラスタ]

熊本 19:00 水戸 [えがおS]

大分 19:00 鹿児島 [レゾド]