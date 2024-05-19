5Ï¢ÇÔ¤ÎµþÅÔ¡¢J1ºÇ²¼°ÌÈ´¤±½Ð¤»¤º»Ø´ø´±¡Ö¤¹¤Ù¤Æ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë²¶¤ÎÀÕÇ¤¡×
¹Åç¤Ë0-5¤ÎÂçÇÔ
¡¡J1¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤àµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C¤¬5·î19Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈÂÐÀï¤·0-5¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¤³¤ÎÇÔÀï¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë²¶¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µþÅÔ¤Ï5·î17Æü¤Ë¤ÏÂç·§À¶»á¤¬2024Ç¯6·î1ÆüÉÕ¤Ç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢18Æü¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö¼ÒÄ¹¤¬°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«·Þ¤¨¤¿¹ÅçÀï¡£Á°È¾9Ê¬¤Ë¥ß¥¹¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾25Ê¬´Ö¤Ç3¼ºÅÀ¤È¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¹ÅçDF¿·°æÄ¾¿Í¤Ë¥×¥í½é¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢¸åÈ¾¤â2¼ºÅÀ¤·0-5¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¸åµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢Áª¼ê¤Ï¤è¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¾å¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òÏ«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤ÎÇÔÀï¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë²¶¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó´Þ¤á¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤¬ºÇ½é¤Î¼ºÅÀ¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸åÈ¾Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ì¤¬Èà¤é¤Î»Ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤Ï³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÁá¤¯¥ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢26Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¼¡ÀáÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë