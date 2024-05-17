¹â¶¶°ìÀ¸¡¡·ëº§Êó¹ð¤Ç¡ÈÅÁÀâ¤Î¥¯¥»¶¯¼Ì¿¿¡É»×¤¤½Ð¤¹¿ÍÂ¿¿ô¡¢ËÜ»ï¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¿¡ÖÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë°ìÌÌ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶°ìÀ¸¤ÈÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤¬5·î16Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¡È¥¸¥ç¥¸¥çº§¡É¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÈÈá´î¤³¤â¤´¤â¡É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÊóÆ»¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ô¤á¤Ç¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤Á´¤Æ¤ò¾å²ó¤ë¤¯¤é¤¤¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥Á¥§¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡Ô°ìÀ¸¤µ¤ó¤Î»äÉþ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Õ
¡Ô¹â¶¶°ìÀ¸¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¡Õ
¡È¶¦±é¼Ô¥¥é¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹â¶¶¡£2013Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»°Ê¹ß¡¢¼¡¡¹¤È¶¦±é½÷Í¥¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯2·î¤Ë½÷Í¥¤Î¿¹Àî°ª¤È¤Î¡Ö15ºÐº¹¡¢¹ç¸°¤ª¤³¤â¤ê°¦¡×¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¹â¶¶¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È³¦·¨¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¼Ì¿¿¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£¹õ¤¤Ë¹»Ò¤òÌÜ¿¼¤Ë¤«¤Ö¤ê¡¢¸ý¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯¡¢¹õ¤¤³×¥¸¥ã¥ó¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¹ø¤«¤é¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¡È¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥Á¥§¡¼¥ó¡É¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡È¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥Á¥§¡¼¥ó¡É¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ»ï¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹â¶¶¤ÎÆÈÆÃ¤Ê°ìÌÌ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¡ÖÂ¿¼ñÌ£¤¹¤®¤ë¹â¶¶°ìÀ¸¡ÖÆùÀÚ¤ë¤¿¤á¤À¤±¡×¤ÎÊñÃú¤òÇã¤Ã¤¿¡×2017Ç¯8·î
¡¦¡Ö¹â¶¶°ìÀ¸¡Ø¥È¥¤¥ì¤ÏÁÇ¼ê¤ÇÁÝ½ü¡Ù¡ØÁÝ½üµ¡¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥Þ¥µ¥ë¤¯¤ó¡Ù¡×2019Ç¯2·î
¡¦¡Ö¹â¶¶°ìÀ¸¡¢ÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡ØÌÍ¤«¤é¼«ºî¡Ù¡×2019Ç¯4·î
¡¦¡Ö¹â¶¶°ìÀ¸¡¢¡Ø·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï´°àú¼çµÁ¤Î¤»¤¤¡ÙÍ§¿Í¤Î»ØÅ¦¤Ë¡Ø¼«³Ð¤¢¤ê¡Ù¡×2021Ç¯1·î
¡¡º£²ó¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ç¡¢ÈÓË¤Ï¡ÔÃÎ·Ã¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÃãÌÜ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤àÈà¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¹â¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡È¥¯¥»¤Î¶¯¤µ¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡ª