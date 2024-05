ブリトニー・スピアーズが動画を公開し、片足にあざができて腫れている痛々しい姿をSNSに披露した。この前日には、ブリトニーが元家政夫とホテルの部屋で大喧嘩になり、救急車が出動する騒ぎになったと報じられた。ブリトニーは当時の状況について「あのニュースはフェイクよ」と否定しており、動画では「飛び跳ねようとして、足をひねっただけ」と釈明した。ブリトニーはこの騒動について、母リン・スピアーズさんが企てたものだと疑っているという。

ブリトニー・スピアーズ(42)は現地時間1日、元家政夫ポール・リチャード・ソリズさん(37)と滞在していた米ロサンゼルスの高級ブティックホテル「シャトー・マーモント」の部屋で大喧嘩したことが報じられた。米メディア『TMZ』が現地時間2日に報じたところによると、2人は口論から身体的暴力に発展したために通報され、警察と救急車が出動する騒ぎとなった。米メディア『Page Six』が掲載した写真には、裸に毛布を巻いたブリトニーが裸足で立つ姿が写っていた。ブリトニーは病院に搬送されず、警備員とともに自宅へ戻ったという。この報道後、ブリトニーは自身のInstagramに声明文を発表し、「みんなに知らせておくわ。あのニュースはフェイクよ!」と反論し、こう続けた。「私は日々強くなっている! それを理解してもらうために、今は敬意を払いたい。真実は最悪だから、誰か私に嘘のつき方を教えてくれない? そこにいる女神達へ。私はより高い力に到達してる。今すぐ新しい歯ブラシが欲しいし、エスプレッソが飲みたい。」そして「なぜ、こんなことを共有しなくちゃいけないのかと思うけど、私は単なる女の子よ。それに生理中だから、ちょっと不機嫌なの!」と述べ、ホテルで起こった詳細をこのように伝えた。「昨夜、私が足をひねった時、救急隊がドアの前に違法に現れたのよ。彼らは部屋の中に入ってこなかったけど、私は完全に侮辱された気分だった。もう、ボストンに引っ越すわ!」さらにブリトニーはこの数時間後に動画を公開し、自身の負傷した右足を披露した。足はくるぶしから下にかけて大きく腫れ、青あざができている。動画には、ブリトニーが「昨夜、私は馬鹿みたいに足首をひねってしまった。最悪よ。ここにいる馬鹿者が、シャトーのリビングルームで跳び跳ねようとして転んだのよ。恥をかいたわ。それだけよ」と話す声が聞こえている。しかしブリトニーは、今回の騒動について母リン・スピアーズさんが密かに計画したことだと疑っているようで、投稿に「私のママが関わったことは知っている!」と記した上で、こう続けた。「ママとは半年も話していないのに、事件が起きた直後に電話してきたのよ。ニュースになる前にね! 彼女が過去にしたように、企てたのよ。祖父母がいればよかったのに! 彼女には我慢できないわ。正直なところ、私は気にしちゃいないけど。」ブリトニーは精神的に不安定になったことから、2008年に父親ジェイミー・スピアーズさんが彼女のキャリアや財産、私生活などを管理する後見人になった。後見人制度が終了した2021年11月、ブリトニーは自身のInstagramで「父に(後見人制度の)アイデアを与えたのは母よ。あの年月はもう戻らない。彼女は密かに、私の人生を台無しにした」と主張していた。画像は『XILA MARIA RIVER RED Instagram「Not sure why I look unbelievably tiny with these clothes on」「I know my mom was involved !!!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)