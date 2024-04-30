¡ÚRIZINÂ®Êó¡Û¶â¸¶ÀµÆÁ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òË«¤á¤¿¤¤¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿ËÜ²»
¢£¡ØYogibo presents RIZIN.46¡Ù¡Ê29Æü¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¤ËÇÔ¤ì¤¿Ä©Àï¼Ô¡¦¶â¸¶ÀµÆÁ¤¬¡¢»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÎëÌÚ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È»×¤ï¤ºËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡Ú¸ø³«·×ÎÌÆ°²è¡ÛÎëÌÚÀéÍµvs.¶â¸¶ÀµÆÁ¡¡»î¹çÁ°¤«¤éÇ®¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤»¤ë¡ª
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë24ºÐ¤Î¼ã¤²¦¼Ô¤È¡¢41ºÐ¤Ë¤·¤Æ¶¯¤µ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÄ©Àï¼Ô¡£2¿Í¤Î»î¹ç¤ÏÎëÌÚ¤Î¶¯Îõ¤ÊÂÇ·â¤ò¤¤¤«¤Ë¶â¸¶¤¬¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¿²µ»¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶â¸¶¤Î·Ù²ü¤ò¶¯°ú¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤¹¤Û¤É¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤»¤¿ÎëÌÚ¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¾ì¤Ë¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶â¸¶¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç3»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥±¥¬¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹´üµÙ²Ë¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢µá¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤·¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È°úÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈµÙÍÜ¡É¤òÀë¸À¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¯¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎëÌÚÀéÍµ¤Î¤¦¤Þ¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¬¡¼¥É¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸ú¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾×·â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò´Þ¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤À¤í¤¦¤¬²¼¤ò¸þ¤«¤º¤ËÌÀÆü¤«¤é¤âÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Éé¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤¹°ìÊý¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¿´¤ÎÀ¼¤¬¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢10ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î²È¤ò½Ð¤ëÄ¾Á°¡¢¡ÖÂç»ö¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·Éé¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÀº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÂ©»Ò¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Éé¤±¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤â¶µ°é¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÀÆü¤«¤é¤â´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤ª¤ä¤¸¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÉã¿Æ¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¤ËÇÔ¤ì¤¿Ä©Àï¼Ô¡¦¶â¸¶ÀµÆÁ¤¬¡¢»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÎëÌÚ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È»×¤ï¤ºËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡Ú¸ø³«·×ÎÌÆ°²è¡ÛÎëÌÚÀéÍµvs.¶â¸¶ÀµÆÁ¡¡»î¹çÁ°¤«¤éÇ®¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤»¤ë¡ª
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë24ºÐ¤Î¼ã¤²¦¼Ô¤È¡¢41ºÐ¤Ë¤·¤Æ¶¯¤µ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÄ©Àï¼Ô¡£2¿Í¤Î»î¹ç¤ÏÎëÌÚ¤Î¶¯Îõ¤ÊÂÇ·â¤ò¤¤¤«¤Ë¶â¸¶¤¬¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¿²µ»¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶â¸¶¤Î·Ù²ü¤ò¶¯°ú¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤¹¤Û¤É¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤»¤¿ÎëÌÚ¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¯¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎëÌÚÀéÍµ¤Î¤¦¤Þ¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¬¡¼¥É¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸ú¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾×·â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò´Þ¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤À¤í¤¦¤¬²¼¤ò¸þ¤«¤º¤ËÌÀÆü¤«¤é¤âÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Éé¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤¹°ìÊý¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¿´¤ÎÀ¼¤¬¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢10ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î²È¤ò½Ð¤ëÄ¾Á°¡¢¡ÖÂç»ö¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·Éé¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÀº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÂ©»Ò¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Éé¤±¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤â¶µ°é¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÀÆü¤«¤é¤â´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤ª¤ä¤¸¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÉã¿Æ¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£