「口臭い人にやんわりと『臭いよ』って言うにはどうする?」で出てきた秀逸すぎる回答は…。

そう語るのは、毎日欠かさず大喜利のお題を出題してきた「坊主」氏だ。

「大喜利脳」を手に入れよう

「大喜利は才能のある人がやることだ……」

まず、その思い込みをなくしましょう。

「大喜利脳」になるためには、準備が必要です。

「紙」と「ペン」。あとは、ちょっとした考え方。

それだけです(スマホのメモでもいいですが、スマホを触ると、ついどうでもいい動画を見はじめちゃいますからね)。

どんなに会話が苦手な人でも、「しりとりしましょう」と言ったら、言葉がスルスルと出てきます。

それと同じ要領で、あなたの脳内を大喜利モードに切り替えましょう。

「英語の言い換え」を使え

英語の言い換えによる例を見ておきましょう。

〈お題〉

「口臭い人にやんわりと『臭いよ』って言うにはどうする?」選手権

〈最優秀賞〉

There is an issue.

※「issue=問題」と「異臭=イシュー」

謎かけと同じシステムですね。

「issue」と「異臭」が同じ読み方でありつつ、「問題があります」という英語でそれを伝えている。秀逸な回答です。

「issue」と「異臭」が同じ音であることを知っているかどうかがカギです。

こういう表現は日頃から集めておきましょう。

ネタを「ストック」しよう

どんな人にも、これまでの人生で触れてきたものの蓄積があります。

「あの状況は私にとって面白かった」

「このフレーズがよく出てくる」

など、その人特有のクセがあります。

それをアドリブに対して「ストック」と呼びましょう。

自分が面白いと思うことを普段から考えておき、それをお題に合わせて出すやり方です。

一般の人でもできるのは、「ストック」のほうでしょう。

ここで大事なのは、

「素人にスピードは必要ない」

ということです。心に刻んでおいてください。

私たち一般人は、紙を広げて、時間をかけて、じっくりと取り組んでみればいいんです。

芸人さんのような瞬発力は、いりません。

そして、一度でも捻り出されたアイデアや発想は、その後、頭の中の引き出しの手前に置かれて、いつでも引き出せるようになります。

その習慣をつくってほしいのです。

そうして習慣化した先に「大喜利脳」という状態ができあがります。

大喜利脳の状態では、お題が出されていなくても、日常の会話を勝手に脳内でお題に変換し、いい回答を捻り出そうとします。

いわば、大喜利のランナーズハイ状態ですね。

そこに至ると、ちょっとした日常会話やビジネストークでも、秀逸な返しができるようになります。

