福岡発のPaleduskが、現在開催中の<JAPAN TOUR「LOVE YOUR PALEHELL>のファイナルシリーズとなる<Paledusk pre. LOVE YOUR PALEHELL FINAL SERIES>を東京、名古屋、大阪、福岡の4箇所で開催することが決定した。ファイナルシリーズは7月12日の大阪・GORILLA HALL OSAKA、7月13日の名古屋 DIAMOND HALL、7月26日の渋谷 Spotify O-EAST、8月2日の福岡 BEAT STATIONといった全4公演。

■<JAPAN TOUR [LOVE YOUR PALEHELL]>



4月22日(月) 新宿ANTIKNOCK / with Age Factory4月24日(水) 静岡UMBER / with Age Factory4月25日(木) 京都MUSE / with ENTH★5月29日(水) 渋谷Spotify O-WEST / with ENTH & The BONEZ★5月30日(木) 千葉LOOK / with ENTH★6月03日(月) 宮城enn 2nd / with Track’s6月07日(金) 奈良NEVERLAND / with KRUELTY6月08日(土) 富山SOUL POWER / with universe last a ward6月09日(日) 石川vanvanV4 / with DEXCORE6月13日(火) 横浜 F.A.D / with ENTH★※ 5月29日(水)@渋谷Spotify O-WESTは”3マン”、その他公演は”全て2マン”での開催となります。※ ★はENTHとのW Release Tourとなります。▼チケット・eplus (ENTHとのW Release Tourとなる4公演を除く全ての公演)https://eplus.jp/paledusk/・ぴあ (ENTHとのW Release Tourとなる4公演)https://w.pia.jp/t/enth-tour/