Paledusk、ツアー＜LOVE YOUR PALEHELL＞ファイナルシリーズを東名阪福で今夏開催
福岡発のPaleduskが、現在開催中の＜JAPAN TOUR「LOVE YOUR PALEHELL＞のファイナルシリーズとなる＜Paledusk pre. LOVE YOUR PALEHELL FINAL SERIES＞を東京、名古屋、大阪、福岡の4箇所で開催することが決定した。
◆Paledusk 画像
ファイナルシリーズは7月12日の大阪・GORILLA HALL OSAKA、7月13日の名古屋 DIAMOND HALL、7月26日の渋谷 Spotify O-EAST、8月2日の福岡 BEAT STATIONといった全4公演。
■＜Paledusk pre. LOVE YOUR PALEHELL FINAL SERIES＞
7月12日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
7月13日(土) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL
7月26日(金) 東京・渋谷 Spotify O-EAST
8月02日(金) 福岡・BEAT STATION
▼チケット
【オフィシャル先行】
受付期間：4/27(土)20:00〜5/13(月)23:59
受付URL：https://eplus.jp/paledusk/
（問）paleduskofficial@gmail.com
■＜JAPAN TOUR [LOVE YOUR PALEHELL]＞
4月22日(月) 新宿ANTIKNOCK / with Age Factory
4月24日(水) 静岡UMBER / with Age Factory
4月25日(木) 京都MUSE / with ENTH★
5月29日(水) 渋谷Spotify O-WEST / with ENTH & The BONEZ★
5月30日(木) 千葉LOOK / with ENTH★
6月03日(月) 宮城enn 2nd / with Track’s
6月07日(金) 奈良NEVERLAND / with KRUELTY
6月08日(土) 富山SOUL POWER / with universe last a ward
6月09日(日) 石川vanvanV4 / with DEXCORE
6月13日(火) 横浜 F.A.D / with ENTH★
※ 5月29日(水)@渋谷Spotify O-WESTは”3マン”、その他公演は”全て2マン”での開催となります。
※ ★はENTHとのW Release Tourとなります。
▼チケット
・eplus (ENTHとのW Release Tourとなる4公演を除く全ての公演)
https://eplus.jp/paledusk/
・ぴあ (ENTHとのW Release Tourとなる4公演)
https://w.pia.jp/t/enth-tour/
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