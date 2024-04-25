エディオン社長交代、高橋浩三専務が就任、久保允誉会長兼社長は会長CEOに
エディオンは4月24日、社長交代の人事を発表。高（はしごだか）橋浩三取締役専務執行役員 営業本部長が代表取締役社長執行役員 COOに、久保允誉代表取締役会長兼社長執行役員は、代表取締役会長執行役員 CEOに就任する。いずれも6月27日開催予定の定時株主総会における承認と、取締役会での決議で決定する。
社長交代の理由は、エディオングループを取り巻く環境の変化に対応して経営体制の一層の強化を図るため。
また、山崎（たつさき）徳雄取締役副社長執行役員は代表取締役副会長執行役員に就任する。
■高橋浩三（たかはし こうぞう）
1961年9月12日生。2014年2月執行役員、中四国営業部長、15年4月近畿営業部長、18年2月営業統括部長、同年7月上席執行役員、20年10月商品統括部長、21年2月事業本部副本部長兼商品統括部長、同年6月取締役常務執行役員、同年10月営業事業部長兼商品統括部長、22年2月営業事業部長兼営業統括部長、同年10月営業本部長兼営業統括部長、23年4月営業本部長（現任）、同年6月取締役専務執行役員（現任）
●山崎徳雄副社長は副会長に
社長交代の理由は、エディオングループを取り巻く環境の変化に対応して経営体制の一層の強化を図るため。
■高橋浩三（たかはし こうぞう）
1961年9月12日生。2014年2月執行役員、中四国営業部長、15年4月近畿営業部長、18年2月営業統括部長、同年7月上席執行役員、20年10月商品統括部長、21年2月事業本部副本部長兼商品統括部長、同年6月取締役常務執行役員、同年10月営業事業部長兼商品統括部長、22年2月営業事業部長兼営業統括部長、同年10月営業本部長兼営業統括部長、23年4月営業本部長（現任）、同年6月取締役専務執行役員（現任）