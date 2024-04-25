【ROBOT魂 ＜SIDE AC＞ IB-07: SOL 644 / Ayre】9月 発売予定価格：18,150円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AC＞ IB-07: SOL 644 / Ayre」を9月に発売する。4月26日より予約受付を開始予定で、価格は18,150円。

本商品は、フロムソフトウェアの3D戦闘メカアクションゲーム最新作「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場する「IB-07: SOL 644 / Ayre」を立体化したアクションフィギュア。総パーツ数は約330パーツで特徴的な造形ディテールを再現しているほか、メインカラーのグレーは大部分を彩色で、各部の赤にはグラデーション塗装を採用している。

また、関節の一部にはダイキャストパーツを使用し、膝部分には引き出し機構を内蔵することで可動範囲を追求。付属品として全2種類の手首パーツのほか、キャノンユニット一式が同梱される。

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