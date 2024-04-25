『ゴジラ-1.0』『月の満ち欠け』『岸辺露伴は動かない』第4期など、Prime Videoで5月配信
Prime Videoで5月から配信される新着コンテンツが発表された。
参考：『オッペンハイマー』のオスカー圧勝は完璧な“世代交代”に 『ゴジラ-1.0』快挙の意義も
映画やテレビ番組が見放題のPrime VideoのSVODサービス。映画では、第96回アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』、大泉洋、柴咲コウ、有村架純、目黒蓮が出演した『月の満ち欠け』、アン・ハサウェイとニコラス・ガリツィンが主演を務めたAmazon Original『アイデア・オブ・ユー ～大人の愛が叶うまで～』、シリーズ最終章となる『イコライザー THE FINAL』などが配信される。
そのほか、TVドラマ『岸辺露伴は動かない』第4期、『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』、累計20万人を動員したグローバルボーイズグループJO1の全国ツアー『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA'』、福山雅治が自ら初監督した自身初のライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸（さき）わう夏 ＠NIPPON BUDOUKAN 2023』などが配信される。
映画 5月1日（水）・『ALWAYS 三丁目の夕日』・『ALWAYS 続・三丁目の夕日』・『ALWAYS 三丁目の夕日’64』・『桐島、部活やめるってよ』・『サイド バイ サイド 隣にいる人』・『シャイロックの子供たち』・『舞台「ゲゲゲの鬼太郎」』 ※独占配信・『コカイン・ベア』・『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』・『ペット2』
5月2日（木）
・Amazon Original『アイデア・オブ・ユー ～大人の愛が叶うまで～』※4:00から独占配信
5月3日（金・祝）・『ゴジラ-1.0』 ※見放題独占配信・『ゴジラ-1.0／C』 ※見放題独占配信・『シン・ゴジラ：オルソ』 ※見放題独占配信・『シン・ゴジラ』・『ゴジラ』・『ゴジラの逆襲』・『キングコング対ゴジラ』・『モスラ対ゴジラ』・『三大怪獣 地球最大の決戦』・『怪獣大戦争』・『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』・『怪獣島の決戦 ゴジラの息子』・『怪獣総進撃』・『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』・『ゴジラ対ヘドラ』・『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』・『ゴジラ対メガロ』・『ゴジラ対メカゴジラ』・『メカゴジラの逆襲』・『ゴジラ（'84）』・『ゴジラVSビオランテ』・『ゴジラVSキングギドラ』・『ゴジラVSモスラ』・『ゴジラVSメカゴジラ』・『ゴジラVSスペースゴジラ』・『ゴジラVSデストロイア』・『ゴジラ2000 -ミレニアム-』・『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』・『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』・『ゴジラ×メカゴジラ』・『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』・『ゴジラ FINAL WARS』
5月10日（金）
・『あぶない刑事』・『またまたあぶない刑事』・『もっともあぶない刑事』・『あぶない刑事リターンズ』・『あぶない刑事フォーエヴァー THE MOVIE』・『あぶない刑事フォーエヴァー TVスペシャル'98』・『まだまだあぶない刑事』・『さらば あぶない刑事』・『イコライザー THE FINAL』 ※見放題独占配信
5月13日（月）・『流浪の月』
5月15日（水）・『DEATH NOTE デスノート』・『デスノート the Last name』・『デスノート Light up the NEW world』・『L change the WorLd』
5月17日（金）・『アス』
5月22日（水）・『探偵はBARにいる』・『探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点』・『探偵はBARにいる3』・『バトル・ロワイアル』・『バトル・ロワイアルII 鎮魂歌』
5月23日（木）・Amazon Original『ブルーエンジェルズ』※4:00から独占配信
5月26日（日）・『オデッセイ』・『コン・エアー』・『ザ・ビーチ』・『ザ・ロック』・『ジャッジ・ドレッド』
5月27日（月）
・『月の満ち欠け』
5月28日（火）・Amazon Original『フォー ラブ＆ライフ ～ALS患者の活動を追って～』※4:00から独占配信
5月29日（水）・『雨に叫べば』（R15版）・『破戒』・『ブルーサーマル』
5月30日（木）・Amazon Original『ダイ・ハート2：ダイ・ハーター』※4:00から独占配信
テレビドラマ（日本）5月1日（水）・『義母と娘のブルース』・『義母と娘のブルース 2020年謹賀新年スペシャル』・『義母と娘のブルース 2022年謹賀新年スペシャル』・『マイファミリー』・『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』・『青野くんに触りたいから死にたい』・『アクターズ・ショート・フィルム3』・『雨に消えた向日葵』・『あんのリリック -桜木杏、俳句はじめてみました-』・『いりびと-異邦人-』・『演じ屋』・『殺意の道程』・『シャイロックの子供たち』・『邪神の天秤 公安分析班』・『正体』・『セイレーンの懺悔』・『早朝始発の殺風景』・『だから殺せなかった』・『トッカイ ～不良債権特別回収部～』・『にんげんこわい』・『薄桜鬼』・『東野圭吾「さまよう刃」』・『松本清張「眼の壁」』・『密告はうたう 警視庁監察ファイル』・『宮部みゆき「ソロモンの偽証」』・『向こうの果て』・『DORONJO／ドロンジョ』・『ヒル』・『鵜頭川村事件』・『ペンションメッツァ』・『夜がどれほど暗くても』・『リビングの松永さん』
5月17日（金）・『両刃の斧』
5月18日（土）
・『岸辺露伴は動かない』第4期 ※見放題独占配信
テレビドラマ（海外）5月9日（木）・Amazon Original『マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～』シーズン1 ※9:00から独占配信
5月16日（木）・Amazon Original『アウターレンジ ～領域外～』シーズン2 ※4:00から独占配信
5月24日（金）・Amazon Original『DOMドン ～若きギャングの物語～』シーズン3 ※12:00から独占配信・Amazon Original『誰が彼を殺したか？』シーズン1 ※15:00から独占配信
テレビアニメ5月1日（水）・『おさるのジョージ』シーズン1-14
5月13日（月）
・『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』
バラエティー5月1日（水）・『爆裂バラエティ シャバダバの空に』
5月3日（金・祝）・Amazon Original『ジェレミー・クラークソン 農家になる』シーズン3 ※8:00から独占配信
5月9日（木）・Amazon Original『ゴート ～No.1リアリティスターは誰だ！～』シーズン1 ※4:00から独占配信
音楽（日本）5月17日（金）
・『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA'』 ※独占配信
5月24日（金）
・『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸（さき）わう夏 ＠NIPPON BUDOUKAN 2023』 ※独占配信
スポーツ5月6日（月・振替休日）
・『Prime Video Presents Live Boxing 8』 ※17:00から独占ライブ配信
5月17日（金）
・『山本由伸 独占密着：MLBへの挑戦』 ※独占配信
（文＝リアルサウンド編集部）