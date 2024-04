バラの香りに癒される！東京ベイ舞浜ホテル「ブルガリアンローズ　フェア」

東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテルの東京ベイ舞浜ホテルでは、2024年5月8日より同7月12日まで「ブルガリアンローズ フェア」を開催します。

東京ベイ舞浜ホテル「ブルガリアンローズ フェア」

開催期間:2024年5月8日より同7月12日

ブルガリアでは初夏の訪れとともに、「薔薇の谷」と呼ばれる地域で、ブルガリアンローズ(世界最高峰のダマスクローズ)が咲きそろいます。

そのバラから精製されるローズオイルやローズウォーターは香り豊かで、お食事やお飲み物、化粧品にも使われています。

同ホテルでは、ブルガリアンローズウォーターを使用した「アフタヌーンティー」や「デザートスタンド」「カクテル」が用意されています。

華やかで優しいバラの香りに癒されるひとときを過ごせます。

そのほか、ブルガリアの家庭の味「バニッツァ」や「ショプスカサラダ」、「ローズハニー」「ブルガリアヨーグルト」を朝食で提供するなど、ブルガリアの味を楽しめるメニューが用意されています。

「アフタヌーンティー」は2024年4月にグランドオープンした「ファンタジーダイニング フルール」にて提供します。

優雅で幻想的な雰囲気漂うお城のメインダイニングをイメージした空間にはバラのモチーフがひときわ目を引くステンドグラス風の装飾があり「ブルガリアンローズ フェア」の開催に華やかさを添えてくれます。

ブルガリアンローズ アフタヌーンティー

バラのエッセンスを加えたスポンジ生地でライチ風味の生クリームを巻き込んだローズロールケーキや、ローズハニー、クリームとともに味わうスコーンなど約10種類のスイーツに加え、ローストビーフサンドなどのセイボリーが楽しめるアフタヌーンティー。

ローズティーとソフトドリンクバー付き。

店舗:ファンタジーダイニング フルール(2階)

期間:5月11日〜7月7日の土・日曜日のみ ※5月25・26日、6月1・2日除く

時間:13:00〜16:00

価格:4,500円

※3日前までの予約制

デザートスタンド「ブルガリアンローズ」

バラの形をしたブルガリアヨーグルトのムースやローズマカロンなどバラの香りに癒される見た目も華やかな約10種類のスイーツ。

ローズティーまたはコーヒーまたは紅茶付き(おかわり1杯付き)。

店舗:ファンタジーダイニング フルール(2階)、または カフェ ブルック(1階)

期間:5月8日〜7月12日の平日のみ

時間:12:00〜16:00

価格:2,600円

※3日前までの予約制

朝食ビュッフェの一部にてブルガリアメニューの提供

■バニッツァ

■ショプスカサラダ

■ローズハニー

■ブルガリアヨーグルト

店舗:レストラン ファインテラス(1階)、ファンタジーダイニング フルール(2階)

時間:6:30〜10:00

価格:大人(13才以上)3,300円

小学生(7〜12才)2,400円

未就学児(6才以下)無料

※ファンタジーダイニングでのご朝食は事前に専用プランを予約の方のみが対象、外来での利用不可

「ファンタジーダイニング」での朝食が利用になれる宿泊プランはこちらを参照ください

https://www.maihamahotel.jp/cms/storage/11/6b97a476e0f521294242cdbf030324c0.html

Pure Rose

ヨーグルト風味をベースにローズウォーターとローズシロップでバラの香りを加えバラの花びらで飾った甘酸っぱいカクテル

カクテル Pure Rose

■Bijou〜バラの宝石箱〜

トニックウォーターのほろ苦さとローズウォーターとローズシロップの香りが程よくマリアージュしたノンアルコールカクテル

カクテル Bijou〜バラの宝石箱〜

店舗:レストラン ファインテラス(1階)

時間:17:30〜21:00(※ディナー営業時間に準ずる)

価格:850円

ローズロール

バラのエッセンスを加えて風味付けしたスポンジとライチ風味の生クリームで生チョコを巻き込んだロールケーキ

ケーキ ローズロール

店舗:レストラン ファインテラス(1階)

時間:12:00〜21:00

価格:600円

パン・焼菓子

■ローズフィナンシェ(5個入) 700円(写真左)

■パルレンカ風ブレッド 270円(写真中央)

■ムサカ風デニッシュ 270円(写真右)

店舗:ホテルベーカリー ハニービー(1階)

時間:7:30〜12:30/14:30〜22:30

※表示料金はサービス料・税金込です

※食材の仕入れ状況により予告なく内容を変更する場合があります

