アルファミュージックからリンダ・キャリエール『Linda Carriere』がCDとアナログ盤で発売されることが決定した。関連記事: アルファレコードが求めた精神の自由 村井邦彦と共に振り返る リンダ・キャリエールはニューオーリンズ生まれで、UCLA に通うために移住したロサンゼルスの「マーベリックス・フラット」という若者向けのクラブで歌い始めたところから歌手としてのキャリアがスタート。後に伝説的R&BグループDYNASTYの一員として本格的なプロデビューとされている彼女だが、今回発売される『Linda Carriere』こそ、真のデビューアルバムとなる。

この作品は1977年に細野晴臣とアルファレコード(当時)がプロデューサー契約を結び、その記念すべき第1作として彼女のデビューアルバムを山下達郎、佐藤博、吉田美奈子、矢野顕子らの協力で製作したものの、世界戦略を担う当時の海外スタッフの反応が悪く、不運にもお蔵入りになっていたもので、今日に至るまで発売のリクエストが絶えなかった伝説のアルバムとなっていた。この度、アルファミュージックに保管されていたマルチテープから細野晴臣立ち合いの元、世界的なエンジニアのGOH HOTODAのミックスにより録音から47年を経て商品化が実現。CDはアルファミュージックの創立記念日となる7月17日に、アナログ盤は8月3日にアルファミュージック創立55周年プロジェクトの一環として発売される。<リリース情報>リンダ・キャリエール『Linda Carriere』CD(Blu-spec2仕様)2024年7月17日発売 ¥3300(税込)LP(完全生産限定盤)2024年8月3日発売 ¥4730(税込)http://www.110107.com/LINDA=収録曲=1. Up On His Luck作詞:ジェームス・レイガン 作曲:山下達郎2.Loving Makes It So作詞:ジェームス・レイガン 作曲:吉田美奈子3.Sunday Girl作詞:ジェームス・レイガン 作曲:細野晴臣4.All That Bad作詞:ジェームス・レイガン 作曲:細野晴臣5.Proud Soul作詞:ジェームス・レイガン 作曲:吉田美奈子6.Laid Back Mad Or Mellow作詞:ジェームス・レイガン 作曲:矢野顕子7.Child On An Angel's Arm作詞:ジェームス・レイガン 作曲:細野晴臣8.Vertigo作詞:ジェームス・レイガン 作曲:佐藤博9.Love Celebration作詞:ジェームス・レイガン 作曲:山下達郎10.Socrates作詞:ジェームス・レイガン 作曲:細野晴臣https://lgp.lnk.to/20240717_LindaCarriere_PKGALFA MUSIC 55周年特設サイト http://www.110107.com/ALFA55