¥ë¡¼¥È¥ó¤¬3°Ì¥Þ¥óC¤Ë1-5´°ÇÔ¡¡ÀèÀ©OG¸¥¾å¤Î¶¶²¬¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÇÊ³Æ®¤â¸åÈ¾4¼ºÅÀ
¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬´éÌÌ¤òÄ¾·â
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¤Ï4·î13Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Ç3°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡³«»Ï2Ê¬¤ËÆüËÜÂåÉ½DF¶¶²¬Âç¼ù¤Î´éÌÌ¤ËÁê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¸åÈ¾¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¡¢1-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡18°Ì¤Î¥ë¡¼¥È¥ó¤Ï¶¶²¬¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤Ê¤«¡¢³«»Ï2Ê¬¤Ë¥·¥Æ¥£¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬GK¤È1ÂÐ1¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½GK¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥«¥ß¥ó¥¹¥¡¼¤¬¥»¡¼¥Ö¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½FW¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥«¥ß¥ó¥¹¥¡¼¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬º¸Â¤ò°ìÁ®¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥«¥Ð¡¼¤ËÍè¤¿¶¶²¬¤Î´éÌÌ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥ë¡¼¥È¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¡£µÏ¿¤Ï¶¶²¬¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Á°È¾27Ê¬¤Ë¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ô¥ó¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥«¥ß¥ó¥¹¥¡¼¤ä¶¶²¬¤é¼éÈ÷¿Ø¤Î¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤ë¡£
¡¡¥·¥Æ¥£¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¡¢Æ±19Ê¬¤Ë¥·¥Æ¥£¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½MF¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥³¥Ð¥Á¥Ã¥Á¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤ò·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£¥ë¡¼¥È¥ó¤â¸åÈ¾21Ê¬¤ËFW¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¥í¡¼¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥Æ¥£¤Ï¸åÈ¾30Ê¬¤Ë¤â¥É¥¯¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¤·¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¤¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤Æ3-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥È¥ó¤â¤½¤Î¸å¡¢¥·¥Æ¥£¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¡¢¸åÈ¾36Ê¬¤ËMF¥í¥¹¡¦¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±43Ê¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¡£1-5¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë