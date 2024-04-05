¡ÚÅý·×³Ø¡ÖpÃÍ¡×¤ÎÆæ¡ÛÅý·×¹¥¤¤Ç¤â°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Öp¡ã0.05¡×¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¡ãpÃÍ¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡ä
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î²Ê³Ø¸¦µæ¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµ¼Ùµ¤¤À¡½¡½¡£
²Ê³Ø¤Î¡ÖºÆ¸½À¤Î´íµ¡¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¿´Íý³Ø¡¢°å³Ø¡¢·ÐºÑ³Ø¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢²áµî¤Î¸¦µæ¤ÎºÆ¸½¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë»öÎã¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Å´ÊÉ¤Î»ö¼Â¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¡Ö²Ê³Ø¡×¤¬¡¢°ìÂÎ¤Ê¤¼¥ß¥¹¤òÈÈ¤¹¤Î¤«¡©
¤½¤ó¤Ê²Ê³Ø¤ÎÉÔÀµ¡¦ÂÕËý¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¦¸ØÄ¥¤¬À¸¤¸¤ë¤·¤¯¤ß¤òÂ¿¿ô¤Î¼ÂÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¿·´©¡ØScience Fictions¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤²Ê³Ø¤Î¿¿¼Â¡Ù¤À¡£
Ã±¤Ê¤ë²Ê³ØÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²Ê³Ø¤Î¸¶Â§¤Ë±è¤Ã¤Æµ°Æ»½¤Àµ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÄó¾§¤¹¤ëËÜ½ñ¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖºÆ¸½À¤Î´íµ¡¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ½ñ¤Îµ½Ò¤Î°ìÉô¤ò¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖpÃÍ¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎã¤¨
pÃÍ¤Î³µÇ°¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÄ¾´¶Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åý·×³Ø¼Ô¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤¿¤È¤¨¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
»ä¤Ï¥³¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥³¥¤¥ó¤ò¤á¤¯¤ë¤È¤¹¤Ù¤ÆÉ½¤¬½Ð¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¡¢¥³¥¤¥ó¤ò1Ëç¼è¤ê½Ð¤·¤Æ5²ó¤á¤¯¤ë¤È¤¹¤Ù¤ÆÉ½¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¼¡¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¥³¥¤¥ó¤Ç5²ó¤Î¤¦¤ÁÉ½¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï3²ó¤À¤±¤Ç¡¢2²ó¤ÏÎ¢¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤ÎÍýÏÀ¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÏÀ¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ã¤¦¥³¥¤¥ó¤Ç³Î¤«¤á¤ë¡×¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥Ç¡¼¥¿¤òËè²óÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ç²ò¼á¤·Ä¾¤¹
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÞ¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¥³¥¤¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢5²óÏ¢Â³¤ÇÉ½¤¬½Ð¤ë1Ëç¤Ë½Ð¹ç¤¦¤Þ¤Ç»î¤¹¤Î¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë»î¤·¤¿¥³¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÉ½¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¿²ó¤«»î¤·¤¿¤³¤È¤ò1¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢ÂÞ¤«¤é¼¡¤Î¥³¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢²¾Àâ¤Î¿·¤·¤¤¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡×
¡Ö2²óÌÜ¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¤òº¸²ó¤ê¤Ë¤á¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±É½¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë½Å¤ßÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö3²óÌÜ¤Ï¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤¬20ÅÙ°Ê¾å¤Î¤È¤¤À¤±µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö4²óÌÜ¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡£
Â³¤¤Ï¼«Í³¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿·¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤²¾Àâ¤òËÜÅö¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¸¡¾Ú¤ò²¿²ó¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¶ÍÛÀ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢5²óÏ¢Â³¤ÇÉ½¤¬½Ð¤ë½ÅÍ×¤Ê¥³¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥³¥¤¥ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë