栃木vs長崎 スタメン発表
[3.30 J2第7節](カンセキ)
※18:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 17 藤谷匠
DF 33 ラファエル
MF 6 大森渚生
MF 7 石田凌太郎
MF 24 神戸康輔
MF 38 小堀空
MF 42 南野遥海
FW 19 大島康樹
FW 29 矢野貴章
控え
GK 1 川田修平
DF 5 大谷尚輝
MF 10 森俊貴
MF 14 土肥航大
MF 22 青島太一
FW 15 奥田晃也
FW 32 宮崎鴻
監督
田中誠
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 5 田中隼人
DF 23 米田隼也
DF 27 モヨマルコム強志
DF 29 新井一耀
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 8 増山朝陽
FW 9 フアンマ・デルガド
FW 33 笠柳翼
控え
GK 21 若原智哉
MF 19 澤田崇
MF 24 山田陸
MF 34 五月田星矢
MF 37 瀬畠義成
MF 38 松澤海斗
FW 11 エジガル・ジュニオ
監督
下平隆宏
※18:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 17 藤谷匠
DF 33 ラファエル
MF 6 大森渚生
MF 7 石田凌太郎
MF 24 神戸康輔
MF 38 小堀空
MF 42 南野遥海
FW 19 大島康樹
FW 29 矢野貴章
控え
GK 1 川田修平
DF 5 大谷尚輝
MF 10 森俊貴
MF 14 土肥航大
MF 22 青島太一
FW 15 奥田晃也
監督
田中誠
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 5 田中隼人
DF 23 米田隼也
DF 27 モヨマルコム強志
DF 29 新井一耀
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 8 増山朝陽
FW 9 フアンマ・デルガド
FW 33 笠柳翼
控え
GK 21 若原智哉
MF 19 澤田崇
MF 24 山田陸
MF 34 五月田星矢
MF 37 瀬畠義成
MF 38 松澤海斗
FW 11 エジガル・ジュニオ
監督
下平隆宏