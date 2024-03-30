[3.30 J2第7節](カンセキ)

※18:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 27 丹野研太

DF 2 平松航

DF 17 藤谷匠

DF 33 ラファエル

MF 6 大森渚生

MF 7 石田凌太郎

MF 24 神戸康輔

MF 38 小堀空

MF 42 南野遥海

FW 19 大島康樹

FW 29 矢野貴章

控え

GK 1 川田修平

DF 5 大谷尚輝

MF 10 森俊貴

MF 14 土肥航大

MF 22 青島太一

FW 15 奥田晃也

FW 32 宮崎鴻

監督

田中誠

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 31 原田岳

DF 5 田中隼人

DF 23 米田隼也

DF 27 モヨマルコム強志

DF 29 新井一耀

MF 6 マテウス・ジェズス

MF 13 加藤大

MF 17 秋野央樹

FW 8 増山朝陽

FW 9 フアンマ・デルガド

FW 33 笠柳翼

控え

GK 21 若原智哉

MF 19 澤田崇

MF 24 山田陸

MF 34 五月田星矢

MF 37 瀬畠義成

MF 38 松澤海斗

FW 11 エジガル・ジュニオ

監督

下平隆宏