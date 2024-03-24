金沢vs相模原 スタメン発表
[3.24 J3第6節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:西山貴生
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 39 庄司朋乃也
MF 5 櫻井風我
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 30 大谷駿斗
FW 9 土信田悠生
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 2 長峰祐斗
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
MF 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
FW 77 マリソン
監督
伊藤彰
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 7 金城ジャスティン俊樹
DF 25 田中陸
MF 2 加藤大育
MF 5 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 27 西山拓実
MF 40 長谷川雄志
FW 13 吉武莉央
FW 96 ブルーノ・サントス
控え
GK 23 川島康暉
DF 8 橋本陸
DF 55 田代真一
MF 22 福井和樹
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
FW 9 藤沼拓夢
FW 39 瀬沼優司
監督
戸田和幸
※14:00開始
主審:西山貴生
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 39 庄司朋乃也
MF 5 櫻井風我
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 30 大谷駿斗
FW 9 土信田悠生
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 2 長峰祐斗
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
MF 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
監督
伊藤彰
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 7 金城ジャスティン俊樹
DF 25 田中陸
MF 2 加藤大育
MF 5 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 27 西山拓実
MF 40 長谷川雄志
FW 13 吉武莉央
FW 96 ブルーノ・サントス
控え
GK 23 川島康暉
DF 8 橋本陸
DF 55 田代真一
MF 22 福井和樹
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
FW 9 藤沼拓夢
FW 39 瀬沼優司
監督
戸田和幸