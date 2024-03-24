[3.24 J3第6節](ゴースタ)

※14:00開始

主審:西山貴生

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 4 井上竜太

DF 39 庄司朋乃也

MF 5 櫻井風我

MF 6 梶浦勇輝

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

MF 30 大谷駿斗

FW 9 土信田悠生

控え

GK 21 山ノ井拓己

DF 2 長峰祐斗

DF 25 小島雅也

DF 38 山本義道

MF 10 嶋田慎太郎

FW 11 杉浦恭平

FW 77 マリソン

監督

伊藤彰

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 4 山下諒時

DF 7 金城ジャスティン俊樹

DF 25 田中陸

MF 2 加藤大育

MF 5 綿引康

MF 6 徳永裕大

MF 27 西山拓実

MF 40 長谷川雄志

FW 13 吉武莉央

FW 96 ブルーノ・サントス

控え

GK 23 川島康暉

DF 8 橋本陸

DF 55 田代真一

MF 22 福井和樹

MF 28 ファブリシオ・バイアーノ

FW 9 藤沼拓夢

FW 39 瀬沼優司

監督

戸田和幸