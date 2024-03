小中学生向けエンタメ型プログラミング教材「デジタネ」の「ディズニーコース」に、2024年3月より新たなカリキュラムが登場!

『くまのプーさん』や『リトル・マーメイド』『ファインディング・ニモ』などのディズニー、ディズニー&ピクサー作品に触れながらタイピング練習などができる全12ミッションに加え、受講生が自分だけのフォトブックを作成できる「マイフォトブック」の機能を楽しめます。

お子さんが、楽しみながらパソコンやタブレット、プログラミングを学べるカリキュラムです☆

プログラミング教材「デジタネ」ディズニーコース

入会金:オンラインコース なし、ライセンス提携校 10,000円(税込)

受講料:

・年間プラン:月3,980円(税込)

・月々プラン:4,980円(税込)

・ライセンス提携校:9,900円/月(税込)

月の受講回数:

・オンラインコース:無制限

・ライセンス提携校:2回(各校のスケジュールによる)

受講時間:

・オンラインコース:無制限(月額料金で全コース・全サービスを受け放題のサブスクリプション)

・ライセンス提携校:90分

受講できるコース:

・オンラインコース:ディズニーコース・マイクラッチコース・Robloxコース・JavaScriptコース・HTML&CSSコース ネットの世界を理解しよう(ITリテラシー)・タイピング練習

・ライセンス提携校:ディズニーコース(その他のコースも受講可能)

対象年齢:小学校1年生〜

ミッション数:全12ミッション『くまのプーさん』『ミッキー&フレンズ』『リトル・マーメイド』『アラジン』『リロ&スティッチ』『ファインディング・ニモ』他

小中学生向けエンタメ型プログラミング教材の「デジタネ」の「ディズニーコース」に、新しいカリキュラムが登場!

「ディズニーコース」は、ディズニーやピクサーの作品をカリキュラムの中に組み込み、その世界観の中で、プログラミング的思考や基礎知識を学べる初心者向けのコースです。

男の子が興味を持ちやすいロボットプログラミングをテーマにしたものが多いというプログラミング教材の特徴に着眼した「デジタネ」は、男女ともに根強い人気のある作品を用いて、多くの女子にもプログラミングの入口として楽しめる教材開発を推進しています。

その結果、デジタネ受講生における女子比率が2022年は15.8%であったのにの対し、「ディズニーコース」公開後の2023年は20.3%へと増加しています。

タイピング練習などができる全12ミッションに加え、受講生が自分だけのフォトブックを作成できる「マイフォトブック」の機能を楽しめます☆

※ライセンス提携校の入学金および受講料金は、提携校によりことなる場合があります

カリキュラムの特徴

プログラミングの思考に慣れるために、遊びの要素を多く取り込んだコースから始まります。

その中で、プログラムでよく使う概念である、繰り返す、x軸やy軸などの数学的な知識、条件分岐、論理的思考を、小学校低学年でも学ぶことができるカリキュラムになっています。

今回新たに追加された「マイフォトブック」機能は、自分で作った作品のシーンをまとめて作品集として振り返ることで、お子さんの達成感を高め、よりプログラミングが好きになるきっかけ作りとなるカリキュラムです☆

キーボードのタイピングの練習ができるタイピングゲームと、パズルゲームを使ったマウスやタブレットでの移動の練習ができるゲームが新たに追加されました。

お子さんがパソコンやタブレットを使い始めるファーストステップとなるコースです。

ゲームをしながら「PC・タブレットは楽しいもの」と認識してもらうことで、より早くPC・タブレットに慣れるために開発されています☆

ディズニーやピクサーの作品に触れながらプログラミングやパソコンの操作を学べるコースが登場。

デジタネ「ディズニーコース」の新カリキュラムは、2024年3月より公開中です☆

※画面は開発中のものです。変更となる可能性があります

