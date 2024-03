スーパーフードラテブランドのブルーム(Blume)は、顧客からのフィードバックを真摯に受け止めている。そのため、新商品のほとんどは顧客からの提案から直接生まれたものだ。スーパーベリーウォーターエリクサーライン、ミントホットチョコレート、塩キャラメルフレーバーなどの商品は、顧客からのフィードバックから生まれている。ブルームの共同創設者でCEOを務めるカレン・ダヌジャジャ氏は、ブランドが創設されたときからフィードバックを収集してきたが、次第にやり方の改善を進めてきたと語る。たとえば過去12カ月のあいだにFacebookにブルームのコミュニティグループを作り、インスタグラムの親しい友達リストを作成して、フィードバックの収集や、熱心な顧客とのエンゲージメントに使ってきた。また、年に数回は、もっとも頻繁に買い物をする最高5000人までの顧客に5分から10分で終わるアンケートを送っている。

フィードバックを商品開発に活用

趣味や習慣についてもアンケート

顧客エンゲージメントを高めるきっかけに

最終的には「ブランドの価値と一致しているか」

「顧客を深く理解するために、インタビューやアンケートを増やしはじめた。アンケートは常に行っている。アンケートやメールフロー、ポストパーチェス(購入後)において、常にフィードバックを求めている」と、ダヌジャジャ氏は話す。2017年に創設されたブルームは、健康を重視したラテブレンドやウォーターエリクサーを製造している。常に15から20の商品を取り揃え、ウェブサイトに加えてターゲット(Target)とホールフーズ(Whole Foods)でも販売している。適切な戦略のおかげで、同社は今年、前年比30%の成長を達成し、はじめて8ケタの売上を実現する予定だという。また2年前には250万ドル(約3億6800万ドル)の資金を調達した。いくつかの商品が顧客から好評を得られなかったことから、顧客からのフィードバックを集めることはブルームでより重要な優先事項になった。たとえば初期のナッツバター商品は、最初に期待したほど売れなかった。以前は社内での調査や勘に頼って商品を発売していたと、ダヌジャジャ氏は話す。そのため、顧客をより深く理解するためにフィードバックの収集を開始した。ブルームは現在、顧客が買い物をした後にアンケートを送付しているが、これには15%程度の回答が得られる。また、それ以外にも年に平均2回アンケートを送付している。このアンケートは、回答者が通常2000人で、材料や価格設定などさまざまな話題を扱う。これらのアンケートの一部は、ブルームの顧客の日常生活における関心事を理解することを目的としたものだ。ブルームは、顧客からのフィードバックは、同社の主要な販売目標を達成するための調査プロセスの重要な部分であるとしている。たとえば、ウォーターエリクサーラインのスーパーベリーの開発に取り組んでいたとき、顧客がどのような甘味料を好むか、そして1杯ごとの適正価格はどの程度かを調べるため、顧客に質問をはじめた。2月にスーパーベリーを 正式に発売したときは 、3カ月分である約1万2000ユニットの商品を2週間で完売した。「商品開発に参加していると感じていた人々のおかげだ。一方で、我々も、顧客が何を求めているのかを真に理解し、それを実現した」と、ダヌジャジャ氏は話した。商品とは別に、ブルームはパッケージのデザインや、どの小売業者と提携すべきかについても、人々の意見を求めている。顧客からのフィードバックによって、多くの顧客がターゲットで買い物をすることがわかり、そのデータを使って、ターゲットのバイヤーに商品を売り込むことにした。また卸売に参入しはじめたたときには、熱心な顧客層と協力し、売り場の棚で見栄えがするミニマルなパッケージデザインを作り出した。「売場で商品を手に取るのは我々ではなく顧客だ。それが顧客の注目を集められる商品かどうかを調べ、前進するという選択に自信を持てるようにするために、顧客に声をかけた」とダヌジャジャ氏は話す。ブルームの質問は、商品に関連する内容に限らない。たとえばどのポッドキャストを聞いているか、どのようなスポーツを楽しんでいるかといった、顧客の関心や習慣を理解するための質問も投げかけるとダヌジャジャ氏は言う。このようなタイプの質問は、どのポッドキャストにマーケティング資金を投入するべきかや、どのようなスポーツに関与すべきかを知るために役立つと同氏は話す。ブランドが買い物客にアンケートを送るのは珍しいことではないが、多くの新興企業にとって、戦略的な方向性を決定するために顧客からのフィードバックはより大きな役割を果たしてきた。たとえば飲料ブランドのネクターハードセルツァー(Nectar Hard Seltzer)は、テキストとディスコード(Discord)でフレーバーのアイデアを買い物客に求めた。スナックブランドのベリウェリ(BelliWelli)も、アンケートやメール、SMSを使って現在のタグラインやパッケージを作り出した。「フィードバックをくれた顧客は、商品に貢献したといった感情を持つ」と、バブソン大学(Babson College)でマーケティングの准教授を務めているローレン・ベイテルスパッチャー氏は語る。「そのフィードバックを取り入れれば、顧客はある種の所有権を感じるようになるだろう。最終的にその顧客は商品の利用者になる」。この戦略は顧客のニーズを満たし、顧客がブランドに対してより熱意を感じるようにする方法だとベイテルスパッチャー氏は言う。CPG(消費者向けパッケージ商品)カテゴリーも近年では競争が激しくなってきたため、新たに参入する業者は差別化のために独自の方法を見いだすようになってきている。しかし、ブランドは客からのフィードバックをうのみにすべきではないともベイテルスパッチャー氏は語る。「顧客からのインプットが完璧だということはない。顧客はアンケートに正直な回答をしない。常に自分たちを理想化して答える」。ブルームのダヌジャジャ氏は、顧客からのあらゆるフィードバックを重視するものの、最終的な決定はやはりブランドの価値と一致している必要があると語る。「ほとんどの場合、顧客が特定の問題点を訴えるとき、当社はそれを極めて真摯に受け止め、妥当な範囲内でそのすべてを解決しようと試みる。しかし、すべてを一度に行うことはできない。そのため、もっともうまく解決できると思うものを選び、本当に我々が支持できるような商品を作っているのだ」と同氏は話した。[原文:How Blume is using customer feedback for product development]Maria Monteros(翻訳:ジェスコーポレーション、編集:戸田美子)Image via Blume