ÀÆÆ£Í³µ®¡Ö60ºÐ¤¹¤®¤ÇºÆ¤ÓÁûÆ°¤¬µ¯¤¤ë³ÎÎ¨90¡ó¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ØÅ¦¤âà¥Í¥¿á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ï¥±
½÷Í¥¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¡Ê57¡Ë¤¬50ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎàÌµÅ¨¥â¡¼¥Éá¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî£³¿Í¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤¦¤Á£±¿Í¤Î°å»Õ¤È¤Ï¿ô¥õ·îÁ°¤Ë¿·¤¿¤ÊÁûÆ°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤Û¤Üà¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸á¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÀÆÆ£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ç91Ç¯¤ËÈøºêË¤µ¤ó¡¢¡Ç93Ç¯¤ËÀî粼ËãÀ¤¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ç17Ç¯¤Ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î°å»Õ¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï°å»Õ¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±¥õ·î¸å¤Ë½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÉÔÎÑ¤ò»ö¼Â¾åÇ§¤á¤Æ¡Ô¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ç18Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤äCM¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É°ì»þ³èÆ°¤ò½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯£´·î¤´¤í¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è½Ð±é¤òºÆ³«¤·¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ºòÇ¯11·î¡¢¤½¤ó¤ÊÀÆÆ£¤ò¤Þ¤¿¥Ô¥ó¥Á¤¬½±¤Ã¤¿¡£¡Ç17Ç¯¤ËÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿°å»Õ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Á°¤Çµã¤¶«¤Ó¡¢·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤¹¤ëÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤À¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÉÔÎÑ¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢à´Ø·¸·ÑÂ³µ¿ÏÇá¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¡¢»Å»ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼þ°Ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ïà£´ÅÙÌÜÉÔÎÑµ¿ÏÇá¤ÇÀÆÆ£¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»Å»ö¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È°ì»þ¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤··ë¶É¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â½Ð¤º¡¢ÁûÆ°¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯10·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤âÄÌ¾ï±¿Å¾¤Ç½Ð±é¤ò·ÑÂ³¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â£³·î£³Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎWOWOWÏ¢¥É¥é¡Øºä¤Î¾å¤ÎÀÖ¤¤²°º¬¡Ù¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è¤Ç¤â¼ç±éºî¡ØÎ©¤ÆÈ±µ®ÉØ¿Í¡Ù¤¬Æ±£¸Æü¤Ë¡¢¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤¬Æ±15Æü¤Ë¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¼Â¾å¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
ÀÆÆ£¤Ï¡Ç94Ç¯12·î¤Ë£²ºÐÇ¯¾å¤Î²ñ¼Ò°÷¤È·ëº§¤·¡¢£³»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹½÷¤Î¿åÅèô¥¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ç21Ç¯£±·î¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç³èÌöÃæ¤À¡£Ä¹ÃË¡Ê20¡Ë¼¡½÷¡Ê19¡Ë´Þ¤á¡¢»Ò°é¤Æ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤ä½Ð±é±Ç²è¤ÎPR¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ºÇ¶á¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£²·î21Æü¤Ë¤Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¹ðÇò¡£¡Ô¡ÊµÙ¤ß¤Ï¡Ë£±Ç¯¤Ë£±Æü¡Õ¡¢¡Ô10Æü¤Ë£±¤Ú¤ó¤°¤é¤¤²È¤Ëµ¢¤ë¤È¹æµã¡Ä¡Ä¤ó¤Ç¡¢µã¤½ª¤ï¤ë¤È¤ª¤µ¤Þ¤ë¡Õ¤Ê¤É¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±Å·Á³¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£Æ±27Æü¤Ë¤Ï¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß»á¤«¤é¥º¥Ð¥º¥Ð¤ÈÀê¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¤éÉÔÎÑÁûÆ°¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÀ±»á¤¬ÀÆÆ£¤Î50ÂåÁ°È¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢ÀÆÆ£¤Ï¡Ô¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Õ¤Ê¤É¤È¼«¤éÅö»þ¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¹½÷¡¦¿åÅè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÔÃË±¿¤¬°¤¤¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¡Õ¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¸À¤¤ÊÖ¤µ¤º¤Ë¡Ô¤É¤¦¤·¤¿¤â¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡Õ¤È¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀ±»á¤«¤é¡Ô¤â¤¦£±²óÀ¤´Ö¤òÆø¤ï¤¹¾õÂÖ¤¬61¡¢62ºÐ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£90¡ó¡Õ¤È¾×·âÀë¹ð¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÈÝÄê¤»¤º¡Ô¤â¤¦¤ä¤À¡Ä¡Ä¡Õ¤È¤ä¤ä¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡¢¸«»ö¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¤âÄÙ¤ì¤º¡¢µÕ¤Ë¥¥ã¥éÉÕ¤±¤Ë¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ëÀÆÆ£¤Îà°ÛÎã¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óá¤Î³ÎÎ©¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Î½÷Í¥¤Ê¤é¡Ô¤â¤¦£±²óÀ¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤¹¡Õ¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Î¥«¥Ã¥È¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¤»¤º¡¢¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢ÀÆÆ£¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢ÊÂ¤ß¤Î½÷Í¥¤Ê¤éÄÙ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÀÆÆ£¤ÏÀ¸¤È´¤¡¢¤½¤ì¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¹¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ÎÊóÆ»¤ÇàÎøÂ¿¤½÷á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤ÆÀ¤´Ö¤¬ÆÃÃÊ¶Ã¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÍ¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¡¢ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦àÉÔ»×µÄ·Ï50Âåá¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤â¿»Æ©¤·¡¢ÆÃÃÊÀÕ¤á¤ëµ¤¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ó¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£àÌµÅ¨¥¥ã¥éá¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò´´Éô¡Ë
Â¾¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤â¡¢ÀÆÆ£¤ÎàÀ®¸ùÎãá¤ò»²¹Í¤Ë¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ç¤Ï½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¤¤¤«¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¾è¤êÀÚ¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê´íµ¡´ÉÍý¾å¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤âÀÆÆ£¤µ¤óÆÈÆÃ¤Îà¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëË¡á¤òÂç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡Ë
£´¡Á£µÇ¯¸å¡¢Àê¤¤ÄÌ¤êºÆ¤ÓÃËÀÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤âÀÆÆ£¤Ê¤é¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit