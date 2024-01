ハワイ 島ヒロの歩道で今月16日、40代の ホームレス の女が赤ちゃんを出産し、へその緒が付いたまま引きずる姿が目撃された。現場はレストランの目の前で、赤ちゃんは通報を受けて駆けつけた救急隊員の処置を受けて病院に搬送された。 ハワイ のニュースメディア『Hawaii Tribune-Herald』などが報じた。 ハワイ 島の政治・産業の中心地ヒロの歩道で16日午後5時15分頃、 ホームレス のアシュレイ・アイリーン・マイレ・ラム(Ashley Aileen Maile Lum、41)が女児を出産した。

目撃者の話では、アシュレイは出産後、へその緒が付いた女児を引きずりながら歩き始めたそうで、現場には通報を受けた警察官や消防隊員が駆けつけた。そして救急隊員は小さな赤ちゃんを引きずるアシュレイを発見し、歩道でへその緒を切り、女児に必要な処置を行った。女児は呼吸していたものの身体を動かすことはなかったそうで、「ヒロ医療センター(HMC)」の緊急治療室に救急車で搬送された。 ハワイ 郡警察署長で東 ハワイ 犯罪捜査部の指揮にあたるリオ・アモン=ウィルキンス氏(Rio Amon-Wilkins)によると、現場は人気レストラン「Pineapples」の目の前で、たくさんの人が彼女の行動を目撃し成り行きを見守っていたそうで、このように述べた。「ありがたいことに赤ちゃんの命は救われました。当直の小児科医によると、赤ちゃんは元気だったそうです。医師はアシュレイがおおよそ妊娠38週と推測しており、赤ちゃんは十分生存可能だったのです。」一方でアシュレイは、へその緒が切られると現場から立ち去り、その後赤ちゃんを遺棄した疑いで身柄を拘束された。そしてHMCで治療を受けそのまま入院となったものの、2日後にはヒロ中心部をうろつく姿が目撃されており、現在のところ起訴は先送りになっている。なお裁判所の記録では、アシュレイは軽微な犯罪の前科があるものの、重罪で有罪判決を受けたことはないという。ヒロには数十年住んでいて、走行中の車や歩行者に対し叫ぶ姿が度々目撃されており、以前車に轢かれた時には、交通量が多い道の真ん中を突っ切って歩き去ったそうだ。今回の件に関しては、自分が妊娠していたことを認識していなかったばかりか、16日に起きたこと自体を覚えていないようで、アシュレイをよく知る人物が退院後、シェルターへの入居を勧めたところ拒否したという。アモン=ウィルキンス氏は、「25年もこの仕事を続けていますが、こんなケースは初めてですね」と溜息交じりに語り、警察での捜査はほぼ終了していることから、事件は今後、検察官に引き継がれることを明かした。ちなみに女児はすでに治療を終え、体調は良好とのことで、現在は児童福祉サービスの保護下に置かれており、この事件には次のようなコメントが寄せられている。「女児が素敵な里親を見つけ、どうやってこのように生を受けたのか知らずに育つことを願う。」「なんて悲しい事件。さらに悪いことに、この事件の裏には精神的に問題がある女性を妊娠させた男がいるということだ。」「なぜこのように問題のある女性が、ヒロの中心部で ホームレス として暮らしているのだろう。」「観光客が多数訪れる場所なのに…。 ハワイ はいったいどうなっているんだ!」「こんな事件を起こしながら、また ホームレス 暮らしに逆戻り? 信じられないね。」「彼女がドラッグの影響下にあるのは間違いない。」「この女に必要なのは治療と支援。拘留することではないよ。」画像は『New York Post 2024年1月22日付「Homeless woman dragged her newborn by umbilical cord down Hawaii sidewalk: police」(KITV)、2023年5月19日付「‘Baby India’ mom arrested 4 years after newborn found alive in plastic bag」、2022年5月25日付「Newborn baby rescued from dumpster by garbageman in shocking video」(Newsflash)』『Navbharat Times 2023年9月10日付「Kanpur Dehat: जमीन के नीचे से बच्चे के रोने की आ रही थी आवाज, खोदकर देखा तो नवजात निकला」』『Arisley T Pacheco 2023年4月9日付Instagram「NEWS & Education ONLY」』『Metro 2020年11月12日付「Newborn baby miraculously saved after being buried alive on farm」(Picture: Newslions Media/SWN)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)