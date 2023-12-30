¹âÂ®¹ß¤ê¤º¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë!? Ææ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¡×¼ÖÃæÇñ¤è¤ê²÷Å¬¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡© ¡ÖÇñ¤Þ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¡×¤òÍøÍÑ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê½ê¡©
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤äÂç·¿Ï¢µÙ¤Ê¤É¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¼ÖÃæÇñ¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤¹¡Ê29Ëç¡Ë
¡¡¡¡¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡ÊSA¡Ë¤ä¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡ÊPA¡Ë¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¡ÖE-NEXCO LODGEº´ÌîSAÅ¹¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¡Ë¤ä¡ÖE-NEXCO LODGEÄ¹¼Ô¸¶SAÅ¹¡×¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥¸ËÅÄ¾å¶¿¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡Ë¡¢Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡Ö¥ì¥¹¥È¥¤¥óÂ¿²ì¡×¡Ê¼¢²ì¸©Â¿²ìÄ®¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î¡Ö¥ì¥¹¥È¥¤¥ó»þÇ·À´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥¤¥ó»þÇ·À´¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»Ô¤ÎÅìÌ¾¾å¤êÂÊÁSAÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ¼¼¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡¢ÏÂ¼¼¤È¡¢1¿ÍÍøÍÑ¤«¤é²ÈÂ²¤Ê¤É¤ÎÂç¿Í¿ôÍøÍÑ¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥à¤òÎã¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤¬1Âæ¡¢26·¿¥Æ¥ì¥Ó¡¢¾®·¿ÎäÂ¢¸Ë¡¢²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤ò´°È÷¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢ÌµÎÁ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¢»õ¥Ö¥é¥·¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñ¼Ô¤ÏÊ»Àß¤Î¶â»þÅò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ï16»þ¤«¤é27»þ¤Þ¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï10»þ¤Þ¤Ç¡£½ÉÇñÎÁ¶â¡Ê2023Ç¯12·î¸½ºß¡¢»²¹ÍÎÁ¶â¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ë¡¼¥àÁÇÇñ¤Þ¤ê¤Î¾ì¹ç3700±ß¤«¤é5700±ß¤Ç¤¹¡£Ä«¿©ÉÕ¤¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ÂÊÁSA¤Ë¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¹âÇ»ÅÙÃº»ÀÀô¤Î¶â»þÅò¤ä¥µ¥¦¥Ê¥ë¡¼¥à¡¢¤ªÅÚ»º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÇäÅ¹¤äÀÅ²¬À¸Á¯¥Þ¥ë¥·¥§¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó»þÇ·À´¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ÜÀß¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¡×¼ÂºÝ¤É¤¦¡© ÍøÍÑ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¼ñÌ£¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÊÁSA¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¤ò2²ó¤Û¤ÉÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÆÁ¸÷PA¡¢¿ÛË¬¸ÐSA¡¢Â¿²ìSA¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥ª¥¢¥·¥¹¤ä¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤²¹Àô¤Ê¤É¤âÊ£¿ô²óÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤äÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤Î°ÜÆ°¤¬ÊÒÆ»500km¤òÄ¶¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤äÈèÏ«¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤äµÙ·Æ¡¢½ÉÇñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÅÙ¡¹ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹ß¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤âÆþÍá¤ä½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥é¥¯¤«¤Ä¤ªºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼Æ»¤Ë¹ß¤ê¤Æ·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹âÂ®ÎÁ¶â¤¬¤«¤µ¤ó¤À¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Û¥Æ¥ë¤äÉ÷Ï¤¤òÃµ¤¹¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÌµÆñ¤Ê²¹Àô»ÜÀß¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌµ¤¤¤è¤ê¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¼ÖÃæÇñ¤è¤ê¤Ï¤º¤Ã¤È²÷Å¬¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤éÁ´¹ñ¤Ë¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤²¹Àô¡¢¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥ª¥¢¥·¥¹¤Ë½ÉÇñ»ÜÀß¡¢ÆþÍá»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÉáµÚ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤Ç±ó½Ð¤ò¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍøÊØÀ¤Î¤¢¤ë»ÜÀß¤È¤¤¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ETC¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹âÂ®ÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¾ì¹ç¤Ï¿¼Ìë³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ë¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤½ÉÇñÊýË¡¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç½Ð¤«¤±¤ëÆ»Ãæ¤Ë¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£