óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¡¡£Í¡Ý£±¤Çµ¯¤¤¿à¾ðÊóÏ³¤¨¤¤»ö·ïá¤òË½Ïª¡Ö¤¢¤ì¤À¤±²¶¡¢µö¤»¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¤Í¤´¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Çµ¯¤¤¿à¾ðÊóÏ³¤¨¤¤»ö·ïá¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷Æü¤¬¡Ö£Í¡Ý£±¡×·è¾¡¤ÎÅöÆü¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È¡Ö£Í¡Ý£±¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£ÀîÅç¤Ï¡Öº£¤À¤«¤é²¶¤¿¤Á¤â¸À¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È¡¢£²£°£°£´Ç¯Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤ÇóÊÎÛ¤Ï½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀîÅç¤ÏÇÔ¼ÔÉü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌî³°¤Î´¨¤¤½ê¤Ç¤ß¤ó¤ÊÌ¡ºÍ£´£°ÁÈ¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢£±ÁÈ¤À¤±¤¬¹Ô¤±¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Þ¤¢¡¢Ìî³°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ë¹½ËÍ¤é¥¦¥±¤Æ¡×¤È¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ß¤ó¤ÊÃæ·Ñ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÉñÂæ¤Î¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÄ¡Ê¹Ì»Ê¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Ç¡ÊÂÔµ¡¤¹¤ë¡Ë¡£¤½¤Î»þ¡¢£Í£Ã¤¬ÃæÅÄ¤Ê¤ª¤¤µ¤ó¤Ã¤ÆÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ö¥¡¡¼¤ÈÉñÂæ½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø£µÊ¬¸å¤Ëº£ÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÃæ·Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤Ë¡¢ÃæÅÄ¤Ê¤ª¤¤µ¤ó¤¬²¶¤ÎÊý¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤Ê¤ó¤«¿Æ»ØÎ©¤Æ¤Æ¤ó¤±¤É¡Ä¥Ð¥é¤·¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤è¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢óÊÎÛ¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ê·è¾¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÀîÅç¤Ï¡Öº£¤ä¤«¤é¸À¤¨¤ë¤±¤É¡£²¶¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥°¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤À¤±²¶¡¢µö¤»¤Æ¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡Ø´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¡Ê¤½¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ë¤±¤É¡¢²¶¤ÈÅÄÂ¼¡ÊÍµ¡Ë¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Æ»ØÎ©¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø¤â¤¦²¶¤é¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥¤¥ä¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£