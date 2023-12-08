ÀÐÇËÌÐ»á¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼«½Í¤Ëµ¿Ìä¡ÖËºÇ¯²ñ¡¢¿·Ç¯²ñ¡Ä²¿¤Ç¤ä¤á¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÐÇËÌÐ½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬£¸Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Î¼«Ì±ÅÞàÎ¢¶âáÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞºÇÂçÇÉÈ¶¤Î°ÂÇÜÇÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö´ßÅÄÇÉ¡×¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÞ¤Î´´Éô¤é¤ËÂÐ¤·ÇÉÈ¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«ºÅ¤òÅöÌÌ¼«½Í¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤À¤á¤À¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼«½Í¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤À¤á¤ß¤¿¤¤¤Ë¿Í¡¹¤Ï»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤ÖÁ³¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÅöÁª²ó¿ô¤¬¼ã¤¯¤Æ»ñ¶â¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÇÉÈ¶¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤é¤ª¶â¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤ä¤éÍè¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤¾¡Ù¡¢¡Ø¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ«Î¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤À¤á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ê»ñ¶â¤Î¡Ë¡Ø½Ð¡Ù¡ØÆþ¤ê¡Ù¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤Í¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¼«½Í¤Ã¤Æ²¿¤À¤¤¤³¤ì¡©¤È¡£ËºÇ¯²ñ¡¢¿·Ç¯²ñ¡Ä²¿¤Ç¤ä¤á¤ë¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£