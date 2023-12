現実世界での悩みを忘れさせてくれ、子どもから大人まで多くの人から親しまれている“夢の国”ディズニーランド。そんなディズニーの本場であるアメリカのディズニーランド・パークで、裸の男が人気アトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」を徘徊し、逮捕されるという衝撃的な出来事が起こった。米ニュースメディア『People.com』などが報じた。

「イッツ・ア・スモールワールド」は、1964年のニューヨーク万博でお披露目されて以来、50年以上にわたってディズニーランドのアトラクションとして来園者に親しまれてきた。このアトラクションのテーマソング「小さな世界」は、戦争のない平和な世界をテーマにしたもので創業者のウォルト・ディズニーの理念、理想を表している。

そんな人気アトラクションでハプニングが起きたのは、11月26日午後1時30分過ぎのことで、ロサンゼルスの南東に位置するカリフォルニア州アナハイムにあるディズニーランド・パークを訪れた多くの家族連れやカップルが“夢の国”を楽しんでいた。

アナハイム警察署のジョナサン・マクリントック報道官(Jonathan McClintock)によると、「イッツ・ア・スモールワールド」のアトラクション内やその付近で服を脱ぎ、裸になった26歳の男に対応する同園の警備員の支援のため、警察官を派遣したという。

男の問題行動を捉えた動画がSNSに拡散されており、ある動画には「イッツ・ア・スモールワールド」のアトラクションに侵入した下着姿の男が、セット内で体育座りをしたり、人形の周りを徘徊したりする様子が映っている。現場では、係員とみられる者が「止まってください」、「座ってください」、「大丈夫です。助けますから。約束します」と叫んでおり、アトラクションに乗った他の客は困惑した表情を浮かべている。

この動画を撮影したメーガン・カルモナさん(Maegan Carmona)は、「私たちは、男が服を脱いだ格好でアトラクションの様々な場所に登り始めたことに気がつきました」と語った。またメーガンさんによると、乗り物が停止している間に少なくとも4人の従業員が、アトラクションから降りる男を助けようとしたという。メーガンさんは、「男は自分がどこにいるのか分かっていないように見え、不安そうでした。男が私たちの方に飛びかかろうとしているように見えました」と、当時の状況について説明した。

男が出没したのは、アトラクション内だけではなかった。他の動画では、乗り物の入り口近くの水路の中に全裸になって入っている男が映っており、係員から注意を受けている。動画の撮影者と思われる男性は、「なんてことだ…」と呆れて笑い声をあげていた。

その後、男は現場に到着した警察官に抱えられて、夢の国から現実に戻された。男は、公然わいせつと規制対象の薬物の影響下にあったという容疑で逮捕され、念のため病院に搬送されたという。なお、アトラクションは午後3時頃には再開されたそうだ。

今回のニュースを見た人々からは、「もしこれがアメリカの未来だとしたら、我々はみんな困ってしまう」といった声や、テーマ曲の『小さな世界』になぞらえて、「長く生きていると、文字通りあらゆるものを見ることになります…。本当に『世界は小さい』です」といったコメントがあがっている。

