2025年に登場が予想されているiPhone 17シリーズで、ディスプレイサイズが一回り大きな「Plusモデル」が廃止され、その代わりに本体が現行のiPhoneよりも薄くなった「Slimモデル」が追加されると、複数の情報筋が報告しています。Apple Plans a Thinner iPhone in 2025 - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/apple-plans-a-thinner-iphone-in-2025Report: Ultra-thin iPhone coming in 2025 with form factor
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