ものまねタレント・りんごちゃんが２１日までに自身のインスタグラムを更新し、フォロワーにクイズを出した。「誰のモノマネでしょう？」とつづり、一枚の写真をアップ。金髪の短髪にサングラスをかけ、黒いスーツを着こなした。フォロワーは「ＧＡＣＫＴかなぁ？」「ＧＡＣＫＴにも見えるしサンドの伊達ちゃんにも見えるなぁ」「哀川翔さんかと」「アツシさん？」「つんくかと思ったけど、ガクトか」「ガクト？北野武？」「あ