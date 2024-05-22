水卜麻美アナの昇進に「なぜ彼女ばかり」日テレ局内で不満の声も？FRIDAYデジタル

水卜麻美アナの昇進に「なぜ彼女ばかり」日テレ局内で不満の声も？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 日本テレビ水卜麻美アナの昇進についてFRIDAYが報じた
  • 森圭介アナより水卜アナの地位が上になる理由がよく分からないという声も
  • 「なんで水卜ばかり？」という声が先輩や後輩たちからも出てきているという
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