お酒を飲むと顔が赤くなる人は、ならない人に比べて約5倍新型コロナウイルス感染症にかかりにくい――。佐賀大の研究グループがそんな研究成果を発表した。【写真】ヨード入りうがい薬、続けたら…70歳女性「私、おかしくなった？」研究は、佐賀大医学部の松本明子准教授（49）と、同大の客員研究員で農水省消費・安全局農産安全管理課審査官の高島賢さん（56）らのグループが手がけた。高島さんはコップ1杯のビールで顔が真