「薩摩ホグワーツ」「【推しの子】」など 2023年の「ネット流行語100」ノミネート単語発表！

11月22日、「ネット流行語100」のノミネート単語が発表された。

「ネット流行語100」は、ネットのあらゆる新語・流行語を網羅する「ニコニコ大百科」と「ピクシブ百科事典」の2サービスが主催し、今年ネットで最も流行った単語を表彰する企画。2023年1月1日(日)〜11月21日(火)の期間に、両サービスの各単語ページにおけるアクセス数の合算値が、昨年と比較して特に多かった100単語を「ノミネート100」として公開している。

「100」という数字は、ニコニコ大百科とピクシブ百科事典に共通する「百」が由来で、同時に、今年一年のネットの流行を"1から100まで網羅的に振り返って総決算したい"という思いを込めているという。

年間対象はノミネートした単語から選ばれ、12/13(水)19時からニコニコ生放送にてノミネートされた100ワードの1位から100位までのランキング形式で発表される。また、「ニコニコ賞」「pixiv賞」「ネット新語賞」という特別賞も同時に選考される。

今年は、「【推しの子】」や「ブルーロック」など人気マンガの関連ワードが多くノミネート。また、。「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の「もう疲れちゃって 全然動けなくてェ……」や、「薩摩ホグワーツ」など今年ヒットしたゲームに関連するワードも並んだ。

さらに、表彰式前日までの期間、年間大賞を予想するX(旧Twitter)キャンペーン「#年末だしネット流行語予想しようぜ」を実施。特設サイトから指定のハッシュタグを付けて投稿すると、抽選で10人に「2023円分のAmazonギフトカード」が当たり、予想を的中させた人の中から抽選で1人に「年間大賞に選ばれた単語にまつわる“何か”」がプレゼントされるという。



▼ノミネート単語一覧

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON飛鳥馬トキ天内理子有馬かなUnwelcome School家入硝子潔世一五十鈴大智糸師冴糸師凛ウネルミナモウマ娘 プリティーダービーウルトラマンブレーザーえ、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか?エラン・ケレス(強化人士5号)王様戦隊キングオージャーオーガポン【推しの子】お兄ちゃんはおしまい!オルト・シバルバーGarten of Banbanカマソッソ(Fate)仮面ライダーギーツ?ガンダム・キャリバーンガンダム・シュバルゼッテ君は完璧で究極のゲッター強風オールバックギラ(キングオージャー)ククルカン(Fate)國神錬介グリッドマン ユニバース黒川あかね黒名蘭世クワイエット・ゼロ夏油傑五条悟後藤ひとりコンビニ(ブリトラ)サカバンバスピス薩摩ホグワーツ不死川玄弥C4-621シロコ*テラーシン・仮面ライダースイカゲーム砂狼シロコセセリア・ドートゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム先生(ブルーアーカイブ)ソラ・ハレワタール大豊娘娘千切豹馬Twitter九十九由基デイビット・ゼム・ヴォイドテスカトリポカ(Fate)天国へ行く方法天童アリス東方獣王園 〜 Unfinished Dream of All Living Ghost.時透無一郎凪誠士郎なんで笑ってるの? 人殺し。逃げたら一つ、進めば二つ虹ヶ丘ましろにじさんじネオユニヴァース(ウマ娘)蜂楽廻半天狗パモさん構文ハンドラー・ウォルターひき肉です聖あげは廣井きくりひろがるスカイ!プリキュアピンガ(名探偵コナン)Fate/Samurai Remnantブルーアーカイブ伏黒甚爾ブルーロックプレナパテスベロバホグワーツ・レガシー星野アイ星野アクア星野ルビーWhiteCUL御影玲王聖園ミカミヒャエル・カイザーMEMちょもう疲れちゃって 全然動けなくてェ...夕凪ツバサラクレス・ハスティーラム(名探偵コナン)リコ(ポケットモンスター)リタ・カニスカ両面宿儺(呪術廻戦)ルール無用JCJCタイムアタックワザップジョルノん、私ともあっちむいてホイをやるべき