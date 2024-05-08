中国のインフルエンサーを表す「網紅＝ワンホン」。彼女たちによるメイクが今SNSで話題なんです！そこで今回は上西星来と一緒に、令和版の「ワンホンメイク」を4つご紹介します。白湯メイクやうさぎメイクなど、あざと可愛くなれるメイクがたくさん！自分の好みにあわせて真似してみてね♡Check! 水蜜桃メイク淡いピーチカラーで全顔をまとった、フレッシュ＆スイートな桃を連想させるようなワントーンメイク。パウダリーマ