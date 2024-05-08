「阪神−広島」（８日、甲子園球場）広島の大瀬良大地投手が史上１５７人目の通算１０００奪三振を達成した。六回２死から佐藤輝を外角の変化球で空振り三振に仕留めて到達した。大台まであと４で迎え、四回までに３奪三振。六回２死で佐藤輝を空振り三振に仕留めて節目に到達した。六回裏が終わると同い年の選手会長・堂林から記念のプレートを手渡された右腕。三塁ベンチ前でプレートを掲げてスタンドに一礼すると、広島フ