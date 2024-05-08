６日に行われたボクシング井上尚弥ＶＳルイス・ネリの試合でラウンドガールを務めたモデル黒木麗奈（２３）がＳＮＳフォロワーが激増したと伝えた。７日夜の投稿で「インスタ気づいたら４．３万人行ってましたありがとうございます」「沢山のＤＭありがとうございます」と反響に感謝を記した。身長１７２ｃｍ、昨年にはパリ・コレクションに出演。「奇跡の９頭身」「菜々緒の再来」とも称される。昨年までフジテレビ「め