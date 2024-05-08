ロシア軍は8日、ウクライナ各地のエネルギー施設や軍の飛行場などに、大規模な攻撃を仕掛けました。ウクライナのクリメンコ内相によりますと、「ロシア軍は7つの地域のエネルギー施設や公共交通機関などを攻撃し、これまでに3人がケガをした」ということです。ウクライナのエネルギー省は、攻撃を受けたのは発電施設やガス関連施設などとしています。また、ウクライナ空軍の司令官は、この攻撃について「ミサイルと無人機合わせて7