トランプ前米大統領の「口止め料」をめぐる事件の裁判で、7日、不倫相手とされる元ポルノ女優ストーミー・ダニエルズ氏がニューヨークの裁判所に初めて出廷し、トランプ氏との性的関係について詳細な証言を展開した。事件の鍵を握る人物だけに、米主要メディアも大きく報じた。トランプ氏は関係を持ったこと自体を否定し、無罪を主張している。【写真】トランプ氏が法廷で裁かれる「口止め料事件」とは裁判の要点を解説トラ