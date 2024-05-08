米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２６）が、大型トレードでホークスに移籍する可能性が浮上してきた。八村を巡っては、レイカーズが来季に向けてチーム再編を進める中で、トレード要員になっていると現地メディアが相次いで報じている。そうした中で、米メディア「ブリーチャーリポート」は、具体的なトレード話が進行中と指摘。ホークスのオールスター選手でエースのトレイ・ヤングと、レイカーズの八村、