¡Ö¸ª½ñ¤Ç¼þ¤ê¤òÇ§¤á¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¡×ÅìÂçÍý·¤Ë¸Ç¼¹¡ÄÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤ä¼ºÎø¤ÇÀäË¾¤·¤¿¸µ¹â¹»À¸¤Î¶§¹Ô¡¡ÅìÂçÁ°»É½ý»ö·ï
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡£¤½¤ì¤¬Ë¡Äî¤Ç¤ß¤¿Èï¹ð¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
ÃË¤Ï¡¢²¿¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¡¢ºÛÈ½Ä¹¤«¤éÀÊ¤ËºÂ¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤¬¤Ê¤¼¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¶§¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î»î¸³²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿ÅìµþÂç³Ø¤ÎÁ°¤Ç2022Ç¯1·î¡¢¼õ¸³À¸¤é3¿Í¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Åö»þ¹â¹»2Ç¯¤ÎÈï¹ð¤ÎÃË¡Ê19¡Ë¤Ï¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Ë½ý¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
3¿Í¤òÌµº¹ÊÌ¤Ë»É¤¹¤È¤¤¤¦¶§¹Ô¤ËµÚ¤ó¤ÀÃË¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡È¸ª½ñ¤Ç¼þ¤ê¤òÇ§¤á¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¡É
ÃË¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¤À¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸ø±à¤Ê¤É¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¡ÖÉáÄÌ¤Î»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³¤³°¤ÎÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë°å»Õ¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì¤òÊú¤¡¢¡ÖÉÏ¤·¤¤¿Í¤òµß¤¦°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤¬¾Íè¤ÎÌ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ñ¥ë¥¿»ØÆ³¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½Î¤Ë¤âÆþ¤ê¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤â¤ä¤á¤¿¡£
Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢À®ÀÓ¤Ï³ØÇ¯¤Ç1·åÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÈÐþËý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â¹»¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·ºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£Âè1»ÖË¾¤Î¹â¹»¤òÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¡Ö¼ºÂÖ¡×¤È´¶¤¸¤¿ÃË¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅìÂçÍý·¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Ç¼õ¤±¤¿¿Í¤ÏÁ´°÷¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±Íî¤Á¤¿½¹ÂÖ¡¢¼ºÂÖ¤¬µö¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î¤¿¤á¤ËÅìÂçÍý·¤Ë¹Ô¤±¤ÐÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¸ª½ñ¤Ç¾å¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¼þ¤êÁ´°÷¤òÇ§¤á¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ª¤´¤Ã¤¿¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡ÖÅìÂçÍý·»ÖË¾¡×¤òÀë¸À¤â¡¢À®ÀÓ¤ÏµÞ¹ß²¼
Âè1»ÖË¾¤Ë¤Ï¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¸©ÆâÍ¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¡ÖÅìÂçÍý·»ÖË¾¡×¤òÀë¸À¡£ÊÙ¶¯¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¡×¤òÉß¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Í§¿Í¤«¤é¤ÎÍ·¤Ó¤ÎÍ¶¤¤¤âÃÇ¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÊÙ¶¯¡¢ÊÙ¶¯¡¢ÊÙ¶¯¡£À®ÀÓ¤Ï1Ç¯À¸¤ÎÅß¤Þ¤Ç¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î½ç°Ì¤ÏÆ±³ØÇ¯Ìó400¿Í¤ÎÃæ¤Ç10ÈÖÂæ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤ÏÍî¤Á»Ï¤á¤¿¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï1Æü14»þ´ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï100ÈÖÂæ¤È¤Ê¤ê¡Ö¤¬¤¯Á³¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Î»°¼ÔÌÌÃÌ¤Ç¡¢Ã´Ç¤¤«¤é»ÖË¾¹»¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢ÅìÂç¤ä°å³ØÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤â¿ÊÏ©¤ÎÊÑ¹¹¤ò´«¤á¤¿¤¬¡¢ÃË¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë¡ÖÅìÂçÍý·¡×¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê»ÖË¾¹»¤ÎÊÑ¹¹¤¬¡ËÂÅÅö¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ËÍý·¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤á¤ë¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¹â¹»2Ç¯¤Î11·î¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢½÷À¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤â¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¾®°ì»þ´Öµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ®ÀÓ¤äÊÙ¶¯¤Ç¤·¤«¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤éÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÀ®ÀÓ¤Ï°²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼ºÎø¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ÆÃË¤Ï²õ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡È¼Ò²ñ¤ËÉÔÍ×¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð»à¤Í¤ë¡É
¡ÖÀ®ÀÓÉÔ¿¶¡×¡Ö¼ºÎø¡×¤«¤éÃË¤Ï¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«»¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö»à¤Ì¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¾Ã¤¨¤º¡¢Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃË¤Ï¡¢¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²È½Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤«¤éÅìµþ¹Ô¤¤ÎÌë¹Ô¥Ð¥¹¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÆü¤Ï¡Ö1·î15Æü¡×¡£¤½¤ÎÆüÉÕ¤ò¸«¤¿ÃË¤Ï¡¢¤Õ¤È¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÆü¤À¡£¤³¤³¤Ç»à¤Í¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤Ë¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Äü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¿Í¤ò»¦¤¹¤È¤«Êü²Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤ËÉÔÍ×¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»à¤Ø¤ÎÆ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÅìÂçÍý·¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Ä¤Å¤±¤¿ÃË¤Ï¡¢ÄÌ¤êËâÅª¤Ë¿Í¤ò»¦³²¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤ËÉÔÍ×¤Ê¿Í´Ö¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìÂç¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë°ÂÅÄ¹ÖÆ²Á°¤Ç³äÊ¢¼«»¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¡Ö»à¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅìÂçÍý·¡×¤È¤¤¤¦ÆóÂò¤Ê¤Î¤«¡¢Â¾¤ÎÆ»¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸¡»¡´±¤Î¼ÁÌä¤ËÃË¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¸¡»¡´±¡§»à¤Ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÍý·¤òÄü¤á¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
ÃË¡§¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸¡»¡´±¡§¤É¤¦¤·¤Æ¡©
ÃË¡§¤³¤³¤Ç¤ä¤á¤¿¤é¡¢Éé¤±¸¤¤È¼þ¤ê¤«¤éÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸¡»¡´±¡§ÉÏ¤·¤¤¿Í¤òµß¤¦°å»Õ¤ËÆ´¤ì¤Æ³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡©
ÃË¡§¤Ï¤¤¡£
¸¡»¡´±¡§¿Í¤ò»¦¤¹¤³¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
ÃË¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ø¹»¤Ç¾å¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤Ì¤¿¤á¤Ê¤é¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÂáÊá¸å¤âÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤¿ÃË¤Ë¤¢¤ëÊÑ²½¤¬
ÃË¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¹´ÃÖ½ê¤ÇÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈï³²¼Ô¤ä»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸½¼ÂÆ¨Èò¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖìÞºá¤È¤«º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤»ÊÙ¶¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Ô¤¤¤Ç¡¢¤ª¶â¤ÎÌÌ¤Ç¤â¼Ò²ñÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤â¡¢ìÞºá¤È¤Ê¤ë¤ÈÀ¸¤¤ëÊý¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤·¤«¤·¡¢ÂáÊá¤«¤é¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ã¤¿2023Ç¯7·î¤«¤é½ù¡¹¤ËÊÙ¶¯¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢9·î¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¤ä¤á¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¡Ê70ÂåÃËÀ¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤ÇÉé¤Ã¤¿½ý¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÃË¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÏ¢¤Î¶ò¹Ô¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤Ë½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃË¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢¼ê»æ¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ÎÉã¿Æ¤â´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁêÅö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤³¤È¤Î½ÅÂç¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¾¯¤·¤º¤ÄËÜ¿Í¤Ê¤ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÊÙ¶¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÊÙ¶¯¤ò¤ä¤á¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£Â¾¤ËÍ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈË¡Äî¤Ç¸ì¤ëÃË¤Ë¡¢ºÛÈ½Ä¹¤¬¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¾¿Í¤è¤ê¤â½¨¤Ç¤¿¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯°Ê³°¤Ë½¨¤Ç¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ºÛÈ½¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬¡Ø¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¯¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÃË¤Ï¡ÖÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±Åú¤¨¤¿¡£
·ºÈ³¤«ÊÝ¸î½èÊ¬¤«...È½·è¤Ï17Æü
¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¡Ö¼«»¦¤ÎÆ§¤óÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤áÌµº¹ÊÌ¤Ë¿Í¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ÍÌ¿·Ú»ë¤ÎÂÖÅÙ¤¬¿Ó¤À¤·¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ç¿È¾¡¼ê¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò7Ç¯°Ê¾å12Ç¯°Ê²¼¤ÎÉÔÄê´ü·º¤òµá·º¡£°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï·ºÈ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯Ç¯±¡¤ÇÆ±À¤Âå¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤ÆÊÝ¸î½èÊ¬¤òµá¤á¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÃË¤¬ºÇ¸å¤Ë¡Ö³ØÎò¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤º¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ÆºÛÈ½¤Ï·ë¿³¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï17Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¡¹âÂô°ìµ±¡Ë