1歳の孫娘のために奮発し、“妖精が棲むキノコの家”がテーマの誕生日ケーキをパティシエに注文した女性が、TikTokに完成品の動画を投稿したところ大きな反響があった。動画は英ニュースメディア『The Sun』などが伝えて拡散し、「卑猥に見える」「衝撃的!」「返金してもらうべき」といった様々なコメントが寄せられたという。

アメリカに住むクリッシーさん(Khrissy)が日本時間8日、TikTokに「とてもがっかりしているの」と言葉を添えて、孫娘の1歳の誕生日ケーキの動画を投稿したところ、これまでの再生回数が510万回を超えた。

クリッシーさんはあらかじめ、パティシエに希望のケーキのイメージ写真を送り、約3万円(200ドル)以上を支払ったそうだが、動画では「これは人生の中で最悪のケーキ」と語り、次のように訴えた。

「実はこれを作ったパティシエの女性に『ひどく落胆している』と伝えると、彼女はこう言ったのよ。『そうよね。これを作るのは、私が考えていたよりもずっと難しかったから、それを認めなくちゃいけないわね』とね。」

実際にパティシエが作ったケーキはイメージと同じ4段で、一番下は木の切り株で茶色、次がピンク、その上が薄紫のグラデーションでキノコ形になっている。そしてデコレーションには花がいくつも添えられており、クリッシーさんはため息交じりにこう明かした。

「これらの花は本物でフェイクではないの。本来はフォンダン(砂糖と水を混ぜ合わせたもの)でできているはずなのに。本当に残念だわ。それに彼女には伝えていないけど、ケーキの中には髪の毛が入っていたの。」

「ケーキは最低だったわ。これは孫娘を象徴するケーキになるはずだったのに…。彼女は生後3か月の頃から妖精のことが大好きなのよ!」

するとこの投稿には、「どんなケーキをイメージしていたの? 写真を見せて!」という要望が相次ぎ、クリッシーさんはかなり手の込んだ妖精のケーキのイメージ写真を披露し、「これが私が望んだケーキなの!」と説明した。

そして一連の動画を見た人たちからは、次のような様々なコメントが寄せられた。

「え? 全く違うケーキよね! これにお金を払ったの? 返金してもらうべき。」

「私はパティシエだけど、イメージ写真のケーキなら、最低でも約19万7000円(1300ドル)はするわよ!」

「これを3万円ほどで引き受けた女性も愚か。」

「まるで粘土で作ったようだわね。」

「ガレージセールで買ったようなケーキだわ。」

「1歳の孫にこんな高額なケーキを買うなんて! 私はそんなことはしないわ。」

「これはどちらかというと、大人用のケーキよね。」

「まるで上に茄子が載っているようだね。」

「いや、私は一目見て、男性器を想像してしまったよ。」

「これは卑猥すぎる。」

「キノコだと思っていたのに。あああ、もうそれにしか見えないわ。」

「その上、髪の毛が入っていたのでしょう? ああ、キモイ!」

「それでも、これは一生忘れられない思い出になったわよね!」

クリッシーさんはその後、約1万5000円(100ドル)を返金してもらったそうで、TikTokを更新し次のように語っていた。

「あのケーキは高かったけど、値段は関係ないの。私はただあの日、初めての誕生日を迎える孫娘に、何か特別なことをしてあげたかったの。動画のコメントにはたくさん笑わせてもらったわ。サポートをありがとう!」

なおテックインサイト編集部ではクリッシーさんに、肝心のケーキの味はどうだったのか、このパティシエを利用したのは初めてだったのか、また孫娘の反応はどうだったのかなどについて取材を申し入れている。

ちなみにクリッシーさんのようにイメージとは違う“卑猥”な品が届くことはよくあるようで、今年3月には、オーストラリアの女性が購入した水を噴射するサボテン型のインフレータブル・スプリンクラーが話題となった。

