¡ÚÇËÃ¾¤Î¹½¿Þ¡Û¥¬¥¤¥¢ ¡Á ¶âºö¤ËËÛÁö¤·¤¿¶È³¦Âç¼ê ¡Á
¡¡ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ëÂç¼ê¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡Ê³ô¡Ë¥¬¥¤¥¢¡ÊTSR´ë¶È¥³¡¼¥É:320363295¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¡£¥¬¥¤¥¢¤È¥°¥ë¡¼¥×6¼Ò¤¬10·î30Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£Î´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿¥¬¥¤¥¢¤Ë¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬ºø¤½¤¦¤·Â³¤±¤¿¥¬¥¤¥¢¤ËÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊTSR¡Ë¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡£
¥¬¥¤¥¢¤Î´ÇÈÄ
¡¡¥¬¥¤¥¢¤Ï1984Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤ËÀéÍÕ»ÔÆâ¤ÇÂè1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢2007Ç¯¤´¤í¤Ë¤ÏÌó200Å¹¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£2002Ç¯5·î´ü¤Ë1,222²¯325Ëü±ß¤À¤Ã¤¿Çä¾å¹â¡ÊÃ±ÂÎ¡Ë¤Ï¡¢2006Ç¯5·î´ü¤Ë¤Ï5,853²¯542Ëü±ß¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¸æ»°²È¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥ó¡×¡Ö¥À¥¤¥Ê¥à¡×¡Ö¥¬¥¤¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤ÎµÞ³ÈÂç¤Ë¤ÏÍî¤È¤··ê¤âÂ¿¤¤¡£ÉÔºÎ»»Å¹ÊÞ¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¥ó¥É¥Ó¥ë¥É¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î2006Ç¯5·î´ü¤ò¶¤ËÇä¾å¹â¤Ï²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢2010Ç¯5·î´ü¤Ï3,832²¯8,300Ëü±ß¤È4,000²¯±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
ÂåÉ½ÂáÊá¤È½êÆÀ±£¤·¤È²øÊ¸½ñ
¡¡¸º¼ý¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¥¬¥¤¥¢¤ÏºÇ½ª¹õ»ú¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢2011Ç¯6·î¤Ë¥¬¥¤¥¢¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬³Ð¤»¤¤ºÞ»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£2012Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥¬¥¤¥¢¤ä¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î½êÆÀ±£¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2016Ç¯5·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï2,991²¯5,900Ëü±ß¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¬¥¤¥¢¤ÏºÇ½ª¹õ»ú¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«2018Ç¯7·î¡¢¥¬¥¤¥¢¤ÎÊ´¾þ·è»»¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÊ¸½ñ¤¬¼è°ú¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¬¥¤¥¢¤Ï´Ø·¸Àè¤ØÍ·µ»Âæ¤ò¹â³Û¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¡Ö½Û´Ä¼è°ú¡×¤òµêÃÆ¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¬¥¤¥¢¤Ï²ñ·×´Æºº¿Í¤ËÊ¸½ñ¤ÎÀººº¤òÍ×ÀÁ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²ñ·×´Æºº¿Í¡Ê´ÆººË¡¿Í¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÍø±×¤Î¿åÁý¤·¤Ë¤è¤ëÊ´¾þ·è»»¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£²áÇ¯ÅÙ·è»»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄûÀµ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Æºº¤Î·ëÏÀ¤Ë¤âÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²óÅú¤ÇÉ½ÌÌ¾å¡¢ÁûÆ°¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ê¸½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î°ìÉô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Û¤É»ñÎÁ¤ÎÂ·¤Ã¤¿²øÊ¸½ñ¤Ï²áµî¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¼è°ú¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¼è°úÀè¤Ï¥¬¥¤¥¢¤Ø¤Îµ¿¿´°Åµ´¤ò¶¯¤á¤¿¡£TSR¤Ï´ÆººË¡¿Í¤¬¥¬¥¤¥¢¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡Ö²øÊ¸½ñ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÅö³º·ëÏÀ¤Ï¥¬¥¤¥¢¤Î¸ÄÊÌºâÌ³½ôÉ½¤Ë¤ª¤±¤ë²ñ·×½èÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï¢·ëºâÌ³½ôÉ½¤òºîÀ®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÎÈÏ°ÏÅù¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²ñ·×½èÍý¤òÊÌÅÓ¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜ¼Ò¤Ë¡Ö¥¬¥µ¡×
¡¡¥³¥í¥Ê²ÒÄ¾Á°¤Î2019Ç¯12·î²¼½Ü¡£¥¬¥¤¥¢¤Ëµ¿ÏÇ¤¬ºÆ¤Ó¹ß¤ê¤«¤«¤ë¡£ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬¡ÖÂç¼ê¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Á¥§¡¼¥ó¤ØÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¡£IR±ø¿¦»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÁÜº÷¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬Î®¤ì¡¢ËÜ¼ÒÁ°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£TSR¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¬¥¤¥¢¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ä¼è°úÀè¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤Ï·ÀÌóÄÌ¤ê¤ËÍú¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£³Î¼Â¤Ë¥¬¥¤¥¢¤Ë¼èºà¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¥¬¥¤¥¢¤ò½±¤Ã¤¿¡£Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ÏµÞ·ã¤Ë°²½¤·¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯6·îËö¤Î·èºÑ»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¼ÚÆþ¶â¤È¥ê¡¼¥¹¤ÎÊÖºÑ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Í¿¿®¼è°ú¤Î¤¢¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÌó80¹Ô¤Ç»Ä¹â¤ÏÌó1,030²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤Ê§³äÉêÂå¶â¤Ê¤É¥ê¡¼¥¹²ñ¼Ò¸þ¤±¤ÎºÄÌ³¤ÏÌó15¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó190²¯±ß¡£¶âÍ»´Ø·¸¤ÎºÄÌ³¤Ï1,200²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íâ7·î¤Ë¥Ð¥ó¥¯¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¡¢Àµ¼°¤Ë9·îËö¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥±¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞÇäµÑ¤Ê¤É¤Ç»ñ¶â·«¤ê¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ë¤È¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤ØÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢Ê£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥±´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¹ËÅÏ¤ê¤Î»ñ¶â·«¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¥¬¥¤¥¢ËÜ¼Ò¤Ë½¸¤Þ¤ëÊóÆ»¿Ø¡Ê2019Ç¯12·î¡Ë
¡ÖºÆÀ¸·×²è¡×¤òºöÄê¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤¬½ù¡¹¤ËÇö¤ì¤Æ¤â¥ê¥¹¥±´ü¸Â¤Î±äÄ¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥¬¥¤¥¢¤Ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£2022Ç¯½é¤á¤Ë¤Ï¡Ö5¹æµ¡¡×¤Î´°Á´Å±µî¤ËÈ¼¤¦»ñ¶âÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤·¡¢Æ±Ç¯3·îËö¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥±´ü¸Â¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¡£¥¬¥¤¥¢¤ÎÇ¯ÅÙËö¤Î·èºÑ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¥¬¥¤¥¢¤Ï3·î¤Ë¡ÖºÆÀ¸·×²è¡×¤ò¼è°ú¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î¹ç·×100²¯±ß¤Î¿·µ¬Ä´Ã£¤Î¤Û¤«¡¢¸ÇÄêÈñºï¸º¤äÅ¹ÊÞÇäµÑ¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÆÊÔ¤Ê¤É¤¬Ãì¤À¡£
¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¡ÖºÆÀ¸·×²è½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´¼Ò¤Î´Ê°×Ï¢·ë¤Ë¤è¤ë·×²è¶ÈÀÓ¤Ï¡¢2022Ç¯5·î´ü¤¬Çä¾å¹â1,867²¯2,600Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×16²¯1,900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡¢2023Ç¯5·î´ü¤¬Çä¾å¹â2,108²¯4,200Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×13²¯6,700Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ê°×Ï¢·ë¤Ë¤è¤ë¼ÂÂÖ½ã»ñ»º¤Ï¡¢2024Ç¯5·î´ü¤ËºÄÌ³Ä¶²á¤«¤é¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÚÆþ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤«¤éÈ¾Ç¯Ëè¤Ë¸ÇÄê³Û¤Î5²¯±ß¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍ¾¾ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Î°ìÉô¤òÊÖºÑ¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¹¥¤¡¼¥×¡Ë¤¹¤ë»Ý¤ò·×²è½ñ¤ËÌÀµ¤·¤¿¡£ÍøÂ©¤Ï½¾Á°¤ÎÌóÄê¤ËÄê¤á¤ëÍøÊ§Æü¤Ë»ÙÊ§¤¦¤È¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ê°×Ï¢·ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍ»»ñÉéºÄ»Ä¹â¤Ï¡¢2022Ç¯5·î´ü¤Ç1,020²¯400Ëü±ß¡¢2027Ç¯5·î´ü¤Ë¤Ï434²¯4,200Ëü±ß¤ÈÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡·×²è¤Ë¤ÏºÆÀ¸·×²è³°¤Ç¤ÎÂÐ¾ÝºÄ¸¢¤ÎÊÛºÑ¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ÆÃÄê¤ÎÂÐ¾ÝºÄ¸¢¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·µ¬ÄÉ²Ã¤ÎÃ´ÊÝ¤Þ¤¿¤ÏÊä½þ¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¤»Ý¤ÎÀÀÌó»ö¹à¤¬¥¬¥¤¥¢Â¦¤ËÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºâ»º¡¢¶È¶·¡¢·Ð±ÄÅù¤Î¾õ¶·¤ËÀ¸¤¸¤¿½ÅÂç¤ÊÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬»þÂÐ¾ÝºÄ¸¢¼Ô¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤âÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏªÄè¤¹¤ëÂ¿Ë»¤Ê»ñ¶â·«¤ê¡¡ºÆÀ¸·×²è¤ÎºöÄê¤Ç¡¢TSR¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¥¬¥¤¥¢¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂçÉý¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ÍÎ®¤Î²óÉü¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¡¢2022Ç¯11·î¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥í¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Þ¥¹¥í¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë²ÔÆ¯Î¨¾å¾º¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯5·îËö¤Ë°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤ë¡£
¡¡»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¬¥¤¥¢¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¿ÆÂ²¤¬½êÍ¤¹¤ëÅÔÆâ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë¡Ö¾ò·ïÉÕ¶¦Í¼ÔÁ´°÷»ýÊ¬Á´Éô°ÜÅ¾²¾ÅÐµ¡×¤¬5·î30ÆüÉÕ¤ÇÅÐµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÉÔÆ°»ºÅÐµÊí¤Î²µ¶è¤Ë¤Ï¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡ÖÎáÏÂ5Ç¯5·î29ÆüÂåÊªÊÛºÑ¡×¡¢¡Ö¶âÁ¬¾ÃÈñÂß¼Ú¤ÎºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¡¢¸¢Íø¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò½»½ê¤È¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸Ä¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¬¥¤¥¢¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë°ñ¾ë¸©Æâ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë¤âÆ±Æü¡¢¶âÁ¬¾ÃÈñÂß¼Ú¤ÇºÄ¸¢³ÛÊÆ²ß¶â1,500Ëü¥É¥ë¡ÊÃ´ÊÝ¸ÂÅÙ³Û25²¯±ß¡Ë¡¢ÍøÂ©Ç¯15¡ó¤ÎÄñÅö¸¢¤¬ºÄÌ³¼Ô¤ò¥¬¥¤¥¢¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£ÄñÅö¸¢¼Ô¤Ï·ï¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò½»½ê¤È¤¹¤ë¸Ä¿Í¤À¡£»ñ¶â³ÎÊÝ¤ËËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤¬»Ç¤¨¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤¬6·î¤Ë¿·ÃÛ¤·¤¿ÁÒ¸Ë·úÊª¤Ë6·î30Æü¡¢¥¬¥¤¥¢¤òºÄÌ³¼Ô¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤òº¬ÄñÅö¸¢¼Ô¤È¤·¤¿¶ËÅÙ³Û30²¯±ß¤Îº¬ÄñÅö¸¢¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø°Ê³°¤«¤é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò»Ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡8·î¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Î´ë¶È¤¬¥á¥¬¥¬¥¤¥¢ÅìÂçµÜ¡Êµ¡¦¶¡Ë¤Î¸¢ÍøµÁÌ³¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞÇäµÑ¤ÎÆ°¤¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡¡¹¤ÈÇ÷¤ë¼ê·Á´üÆü¡¡»ñ¶â·«¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥¬¥¤¥¢¤Ï2023Ç¯5·î´ü·è»»¤òTSR¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£Ã±ÂÎÇä¾å¹â¤Ï1,895²¯4,291Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ8.1¡óÁý¡Ë¤ÈÁý¼ý¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸þ¤±ÂßÉÕ¶â¤Î°ìÉô¤ËÂßÅÝ°úÅö¶â¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¡¢ºÇ½ªÍø±×¤Ï65²¯7,538Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤È4´üÏ¢Â³¤Ç¿åÌÌ²¼¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þ¤¹¤Ç¤Ë¥¬¥¤¥¢¤ÎÍ¿¿®¤ÏÆü¡¹¤Î»ñ¶â·«¤êÇÄ°®¤òÅØ¤á¤ë¤Ù¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£TSR¤Ï¡¢ºÆÀ¸·×²è¤ÇÄê¤á¤¿¸ÇÄê³Û5²¯±ß¤ÎÊÖºÑ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥¬¥¤¥¢¤Î9·îËö¤Î·èºÑ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡9·î29Æü¡¢¥¬¥¤¥¢¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Äê´üÊÛºÑ¤ÈÌóÄêÍøÂ©¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Æñ¤·¤¤»Ý¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤È¤«ÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¿®ÍÑÉÔ°Â¤¬°ìµ¤¤ËÊ®¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ10·î2Æü¡¢¼ê·Á·èºÑ¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Íâ3Æü¤Ë¥¬¥¤¥¢¤ÏÂÐ¾ÝºÄ¸¢¼Ô¤Ø¤½¤Î»ö¼Â¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÅÏ¤ê¾ðÊó¤ÏÍ·µ»Âæ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡¢TSR¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1²óÌÜ¤ÎÉÔÅÏ¤ê¤«¤é6¥«·î°ÊÆâ¤Ë2²óÌÜ¤ÎÉÔÅÏ¤ê¤ò½Ð¤¹¤È¶ä¹Ô¼è°úÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢»ö¼Â¾åÅÝ»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢10·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Î¼ê·Á·èºÑÆü¤Ï16Æü¡¢19Æü¡¢25Æü¡¢31Æü¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£·èºÑ³Û¤Ï¹ç·×45²¯±ßÄøÅÙ¤ËµÚ¤Ö¡£¥¬¥¤¥¢¤Ï¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¿Ê¤á¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î»ñ¶â·«¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í·µ»Âæ¥á¡¼¥«¡¼¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥¬¥¤¥¢¤Ø11·îÇ¼ÉÊÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿·Âæ¤òÂ¾¼Ò¤Ø¤ÎÈÎÇä¤ËÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£¥¬¥¤¥¢¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌ±»öºÆÀ¸¤Ø¡¡¥¬¥¤¥¢¤ÏÅ¹ÊÞÇäµÑ¤Î·ÀÌóÄù·ë¤òµÞ¤®¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤êÆÀ¤¿¼êÉÕ¶â¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë10·î¤Î¼ê·Á¤ò·èºÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í·µ»Âæ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Î¿®ÍÑ¤ÏÄã²¼¤·¡¢ºÇ¿·Âæ¤Î¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¶È³¦¤Ç¤Ï¼«ÎÏºÆ·ú¤Ïº¤Æñ¤È¤Î¸«Êý¤¬ÂçÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10·î31Æü¤Î¼ê·Á·èºÑ¤ÎÁ°Æü¤Î30Æü¡¢¥¬¥¤¥¢¤Ï¥°¥ë¡¼¥×6¼Ò¤È¤È¤â¤ËÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£¼ê·Á¤ÎÉÔÅÏ¤êÁ°¤«¤é¥¬¥¤¥¢Â¦¤Ë¤è¤ë»ñ¶â·«¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÉÔ¿®´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Î10·î27Æü¤Ë¤Ï»ñËÜ¶â¤ò16²¯2,175Ëü±ß¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬´±Êó¸ø¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ÕÌ£¤ò½Ï¹Í¤¹¤ë¶ä¹Ô¥Þ¥ó¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥¤¥¢¤Û¤«6¼Ò¤Î¿½ÀÁÂåÍý¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¤ÊÊÛ¸î»Î¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£4·î26Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤ËÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¥æ¥Ë¥¾¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR´ë¶È¥³¡¼¥É:293391149¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¿½ÀÁÂåÍý¿Í¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤À¡£
¡¡¥¬¥¤¥¢¤Ï¡¢Ì±»öºÆÀ¸¿½ÀÁ¤ÈÆ±Æü¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼êÀè¤Ï¡¢¥Î¥ó¥Ð¥ó¥¯¤ÎJ¥È¥é¥¹¥È¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR´ë¶È¥³¡¼¥É:570303931¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×6¼Ò¤Î¤Û¤«¡¢´ØÏ¢2¼Ò¤ò´Þ¤á¤¿ºÆ·ú»Ù±ç¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤·¤¿¡£³«¼¨»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢J¥È¥é¥¹¥È¤¬¶ËÅÙ³Û50²¯±ß¡¢¼è°ú¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¶ËÅÙ³Û38²¯±ß¤È¤¹¤ëDIP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹·ÀÌó¤¬¹ü»Ò¤À¡£
¡¡Ì±»öºÆÀ¸¤Î¿½ÀÁ¤Ç¡¢¥¬¥¤¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îº¤µç¤ÎÇØ·Ê¤ÏÆ©ÌÀÀ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö²øÊ¸½ñ¡×¤¬»ØÅ¦¤·¤¿·è»»½èÍý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´ÍÆ¤Î²òÌÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Ï9·î¤Þ¤Ç¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ÎÅÝ»º¤Ï25·ï¤ËÃ£¤·¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿2022Ç¯¤Ë¼¡¤°¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¤Î¥¹¥Þ¥¹¥í¤âÍ·µ»Âæ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬»ñ¶âÉéÃ´¤ò½Å¤¯¤·¡¢»ñ¶âÎÏ¤Î¼å¤¤¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ÎÅñÂÁ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥¤¥¢¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÄ¾¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£ºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¼Áö¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òµ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥³¥í¥Ê»Ù±ç¤Î°ÕµÁ¤âÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¸æ»°²È¤Î°ì³Ñ¤À¤Ã¤¿¥¬¥¤¥¢¤ÎÅÝ»º·à¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥Û¡¼¥ë¤¬ÂçÅñÂÁ»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ö¶È¼Ô¤È¶âÍ»µ¡´Ø¤Î´Ø·¸À¤Îºß¤êÊý¤âÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÈ¯¹Ô¡ÖTSR¾ðÊóÁ´¹ñÈÇ¡×2023Ç¯11·î1Æü¹æ·ÇºÜÍ½Äê¡ÖÇËÃ¾¤Î¹½¿Þ¡×¤òºÆÊÔ½¸¡Ë