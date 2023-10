米ジョージア州のハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で、刃物を振り回す女がいるとの通報を受け、警察が出動した。女は近くにいた女性と警察官を刺した後、その場で取り押さえられたが、現場となった保安検査場の前には検査を待つ旅行者が長い列をなしており、周囲は一時騒然となった。米ニュースメディア『New York Post』『WAGA-TV』などが伝えた。

アトランタ警察の発表によると、現地時間10月11日午後4時45分頃に通報を受けて警察官が駆けつけたところ、国内線が発着する南ターミナル近くの保安検査場の外にナイフで武装した女が立っていたという。

警察官らはナイフを捨てるように命令したが、女は拒否し、デルタ航空の女性職員の胸とアトランタ警察のデヴィッド・キャノン警部補(Lieutenant David Cannon)の脚を刺した。その後、別の警察官が女にタックルしてナイフを取り上げ、逮捕することができたそうだ。

容疑者のダマリス・ミルトン(Damaris Milton、44)は、アトランタ・ダウンタウンの郊外からタクシーに乗って空港の北ターミナルまで来たが、空港に向かう途中でタクシーの運転手セレモン・メルカムさん(Selemon Melkamu)を刺していたことも、逮捕直後に判明した。

報道によると、肩に近い胸の上部をダマリス容疑者に刺されて血まみれだったセレモンさんは、彼女の後を追って空港内に入り、「女がナイフで武装している」と叫んで他の旅行者に警告するとともに、警察に知らせたという。

その後、アトランタ警察の警察官2人がダマリス容疑者を空港内で発見し、南ターミナルまで後を追ったが、その時、デルタ航空の女性職員が胸を刺されたようだ。

目撃者のラトリア・ボイドさん(Latoria Boyd)がジョージア州アトランタにあるテレビ局『WXIA-TV』の電話インタビューで証言したところによると、事件発生時に保安検査場の列に並んでいたラトリアさんは、若い女が後ろ向きで歩いているところを目にしたという。そして数秒後には多くの警察官たちが女を取り囲んだと述べた。ラトリアさんは、女がナイフを持っていることにも気付いたそうだ。

「結構いい大きさのナイフでしたよ。ポケットナイフのような小さなものではありませんでした」と彼女は話し、警察官に包囲されてもダマリス容疑者はナイフを振り回していたそうだ。背後から自身に向かって距離を縮めてきた警察官に気付いたダマリス容疑者は、素早く刃先を警察官に向けて切りつけたという。脚を刺された警察官は地面に崩れ落ち、かなり出血していた。

警察官が刺され、他の警察官が女に向かって動き出した時、ラトリアさんは「女を撃つつもりだ」と思ったそうだ。しかし警察官は発砲せず、催涙スプレーとテーザー銃が使用された。

ラトリアさんは「もし警察官が女を撃ったとしても、それは明らかに正当な行為だったでしょう。でも、私たち旅行客がダマリス容疑者のすぐ後ろにいたので、被害が及ばないように警戒していたと確信しています」と述べた。

刺された3人は病院に搬送されたが、全員が容体は安定しており、命に別条はないとのことだ。

ラトリアさん同様に、事件当時空港にいた人がSNSに投稿した写真や動画には、保安検査場の列に並ぶ人たちが床に座り込んでいる様子が捉えられている。身の安全を確保するために「床に伏せろ、床に伏せろ」という声がどこからともなく聞こえて、ほとんどの人がその声に従っていたが、当局が「もう大丈夫です」と旅行者らに告げると、拍手をしながら立ち上がり、安堵したという。

アトランタ空港もXの公式アカウントで、最初の刺傷から40分後には安全が確認されたと、声明を出した。

ジョン・チェイフィー巡査部長(Sgt. John Chafee)は「被害者と容疑者に繋がりがあるようには見えませんが、それはこれから調べていきます」と述べ、ダマリス容疑者が暴れた原因を警察はまだ解明中であると付け加えた。

なおダマリス容疑者は、4件の加重暴行罪に問われて12日に初めて出廷したが、保釈は認められなかった。

