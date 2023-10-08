¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Ç¯¼ý250Ëü¤ÎÊì»Ò²ÈÄí¤Ç¤â¹ñ¤Î¾©³Ø¶â¤Ï¥¼¥í¡Ä¡ÈÉÏº¤¡É¤Ë´Ù¤Ã¤¿21ºÐÂç³ØÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¡ÖÂç³ØÀ¸¤ÎÉÏº¤¡×¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁý²Ã¤·¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÏº¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ä¹Ç¯ÉÏº¤ÌäÂê¤ò¼èºà¤·¡¢¼«¿È¤âÉÏº¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÈÀî¤Ð¤ó¤Ó»á¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂç³ØÀ¸¤ä¡¢»Ù±ç¤¹¤ëÇ§ÄêNPOË¡¿Í¤Ê¤É¤Ë¼Â¾ð¤È²ÝÂê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÈÉÏº¤¡É¤Ë´Ù¤Ã¤¿21ºÐÂç³ØÀ¸¤Î¹âÌî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¢¡¢¡¢¡
¡¡°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ä²¼½É¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÀ¸³è¤Ï¤È¤ê¤ï¤±ÀÚÇ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÅÁ÷¤ê³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÇ¯¡¹²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñÂç³ØÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊÁ´¹ñÂç³ØÀ¸¶¨Ï¢¡Ë¤¬2023Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÂè58²ó³ØÀ¸À¸³è¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Î²¼½ÉÀ¸¤Î»ÅÁ÷¤ê³Û¤Ï1¥ö·î6Ëü7,650±ß¤Ç¡¢1982Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢³ØÈñ¤ÏÇ¯¡¹¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¶µºàÈñ¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¡¢Êª²Á¤Ï¹âÆ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤ä¤ª¶â¤Î¤³¤È¡×¤¬47.4%¤Ç¡¢Á°Ç¯¤«¤é7.4¡ó¤âÁý²Ã¡£·ÐºÑÀ¸³è¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÂç³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©iStock.com
¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¸³è¶ì¤ò¼þ°Ï¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤É¤³¤â½¾¶È°÷¤Î¿ô¤ò¤«¤Ê¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°û¿©Å¹¤Ê¤ó¤«¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¹âÌî¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦21ºÐ¡Ë¡£¹âÌî¤µ¤ó¤¬Æþ³Ø¤·¤¿Åö»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¡Ö³°½Ð¼«½ÍÍ×ÀÁ¡×¤¬ÅìµþÅÔ¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æþ³Ø¼°¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢¼ø¶È¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¹âÌî¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¤ÎÎÀ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¸ÉÎ©¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¸³è¶ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼þ°Ï¤Ë¤â¡¢¼Â¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌî¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê¹ß¡¢Êì¿Æ¤ÎÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦49ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç3¿Í¤Î·»Äï¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£ÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤ÏÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¼ý¤Ï250Ëü±ß¤ËÆÏ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤À¡£²ÈÂ²¤¬¿©¤Ù¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»ÅÁ÷¤ê¤ä±ç½õ¤ò¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£
¡¡Âç³ØÆþ³ØÅö½é¤Î¹âÌî¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤Ï¡¢¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿²ÈÄí¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡Ö¤¢¤·¤Ê¤¬°é±Ñ²ñ¡×¤Î¾©³Ø¶â¤È¡¢³Ø¶ÈÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤ËµëÉÕ¤µ¤ì¤ëÂç³ØÆÈ¼«¤Î¾©³Ø¶â¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¡×¤Î¾©³Ø¶âÂßÍ¿¤Ë¤â¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Áª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö²È·×´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÉÔºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹âÌî¤µ¤ó°ì²È¤ÎÀ¸·×°Ý»ý¼Ô¤ÏÊì¿Æ¤ÎÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤Ï250Ëü±ß¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÉÔºÎÍÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²È·×´ð½àÈ½Äê¤ÎºÝ¤Ë»²¾È¤µ¤ì¤ë¼ýÆþ¾õ¶·¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2Ç¯Á°¤ËÁÌ¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤Ê¤É¾©³Ø¶â¤òµëÉÕ¡¦ÂßÍ¿¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¤Ï¡¢²È·×´ð½à¤ÎÈ½Äê¤¬¡¢À¸·×°Ý»ý¼Ô¤Î½êÆÀ¤ä»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ¤Î²ÝÀÇ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð2023Ç¯½Õ¤«¤é¾©³Ø¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Î»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ¤Î²ÝÀÇ¾ðÊó¤Ç¿³ºº¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2021Ç¯1·î¡Á12·î¤Î½êÆÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÀµ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿ÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É³ÈÂç¤ÎºÇÃæ¤Ë¿Í°÷ºï¸º¤Î¤¿¤á¡¢²ñ¼ÒÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âºÆ½¢¿¦Àè¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¼ý¤Ï250Ëü±ß¤Û¤É¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤Ç¿³ºº¤µ¤ì¤ë½êÆÀ¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö²È·×´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÉÔºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¹ÔÀ¯¤«¤é¥Õ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢½½Ê¬¤ÊÎÌ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º
¡¡¹âÌî¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢°ä»ù¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡Ö¤¢¤·¤Ê¤¬°é±Ñ²ñ¡×¤Î¾©³Ø¶â¤¬¡¢µëÉÕ¤ÈÂßÍ¿Ê¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·î¤Ë7Ëü±ß¸ýºÂ¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÂç³Ø¤ÎÎÀÈñ¤Ç¤¢¤ë4Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢¿©Èñ¤äÄÌ¿®Èñ¡¢¶µºàÈñ¡¢¸òÄÌÈñÅù¤ò3Ëü±ß¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÄÌ¿®Èñ¤Ï°Â¤¤¥×¥é¥ó¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·î3,000±ß¤Û¤É¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÌÌ¤À¡£ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤ËÌëÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¹Ô¤¡¢¤ª¤Ä¤È¤áÉÊ¤ä³ä°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿©ºà¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¼«¿æ¤ò¤¹¤ë¡£ÆüÃæ¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀµµ¬¤ÎÃÍÃÊ¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¹â¤¯¤ÆÅþÄìÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿©¤ÙÀ¹¤ê¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ù±ç¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢¼êÃµ¤ê¤ÎÀ¸³è¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢°ìÅÙ¤À¤±¹ÔÀ¯¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñÊ¡»ã²Ý¤Ë¹Ô¤¡Ö²¿¤é¤«¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ëè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤Ï¡¢¿©¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿©ÎÈ»Ù±ç³èÆ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç´¥ÌÍ¡¢ÌîºÚ¡¢²ÌÊª¡¢´ÌµÍ¤Ê¤É¤ò¤ï¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾¯¤·À¸³è¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½½Ê¬¤ÊÎÌ¡×¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñÊ¡»ã²Ý¤ÎÁë¸ý¤Ç¤Ï¡¢»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿©ÎÈ»Ù±ç¤È·î1Ëü±ß¤Î»Ùµë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡ÊÑ¤ï¤é¤º¶ì¤·¤¤À¸³è¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤·¤Ê¤¬°é±Ñ²ñ¡×¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢ÂßÍ¿¤Î¾©³Ø¶â¤òÁý³Û¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¯³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÅö¤Æ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÊÖºÑ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢Êì¤ÎÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¡Ø¥æ¥¥µ¥¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ù¤È¤¤¤¦»Ù±ç¤òÍê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¥æ¥¥µ¥¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¡ÖD¡ßP¡Ê¥Ç¥£¡¼¥Ô¡¼¡Ë¡×¤¬ÉÔÅÐ¹»¤äÃæÂà¤Î¤Û¤«¡¢À¸³èº¤µç¤¹¤ë¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ù±ç»ö¶È¤À¡£LINE¤Ç¿ÊÏ©¡¦½¢¿¦¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤ËÍê¤ì¤ºÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë25ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤Ë¿©ÎÈ¤ä¤ª¶â¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥æ¥¥µ¥»Ù±ç¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌî¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿©ÎÈ»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ·î¤Ë1Ëü±ß¤ò3²óÊ¬¡¢¹ç·×3Ëü±ß¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤«¤é´¥ÌÍ¡¢¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¿©ÎÈ¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¿©ÎÈ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï1¥ö·î´Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿©¤¤¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¿©ºà¤òÇã¤¤Â¤¹¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤À¡£
¡¡¿©ÎÈ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1Ç¯¤¬·Ð¤Äº¢¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤Ï¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ï²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¡¢ÅÚÆü¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥Õ¥ÈÀ©¡£¹âÌî¤µ¤ó¤¬Âç³Ø¤«¤éµëÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾©³Ø¶â¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤êÀ®ÀÓ¤¬Í¥½¨¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®ÀÓ¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Âç³Ø¤Ë·ÑÂ³¤·¤ÆÄÌ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ê¿Æü¤Ï³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Í§¿Í¤ÈÍ·¤ÖÍ¾Íµ¤Ï¤ª¤í¤«¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÌî¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¸³èº¤µç¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò2¡¢3¸Ä³Ý¤±»ý¤Á¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥Õ¥È¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢»ß¤à¤òÆÀ¤ºÊ£¿ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Âç³ØÆþ³Ø¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë³ØÈñ¤Ï¡¢¶µºàÈñ¤À¤±¤Ç¤â20Ëü±ß°Ê¾å
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î³ØÈñ¡¢¶µºàÈñ¤¬¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ñ¸ø»äÎ©Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁÅù¤Î¿ä°Ü¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1989Ç¯¡ÊÊ¿À®¸µÇ¯¡ËÅÙ¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¡¦¸øÎ©Âç³Ø¡¦»äÎ©Âç³Ø¤Î³ØÈñ¡ÊÆþ³ØÎÁ¤È¼ø¶ÈÎÁ¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢52Ëü5,000±ß¡¦60Ëü172±ß¡¦82Ëü7,184±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2021Ç¯¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢81Ëü7,800±ß¡¦92Ëü7,668±ß¡¦117Ëü6,894±ß¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÂç³ØÀ¸¶¨Ï¢¤¬¿·ÆþÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö2022Ç¯ÅÙÊÝ¸î¼Ô¤ËÊ¹¤¯¿·ÆþÀ¸Ä´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶µ²Ê½ñ¡¦¶µºà¹ØÆþÈñÍÑ¡×¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤¬21Ëü9,200±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯¤ÎÄ´ºº¤è¤ê4,300±ßÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆÆþ³Ø¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë¶µºàÈñ¤À¤±¤Ç¤â³µ¤Í20Ëü±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤³ØÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼«¤éÉéÃ´¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨·ÐºÑ¾õ¶·¤¬¸·¤·¤¤Âç³ØÀ¸¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤ò¤«¤±¤¿·Á¤À¡£
·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖµßºÑºö¡×¤Ï¡Ä
¡¡Âç³ØÀ¸¤ÎÉÏº¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿Âç³ØÀ¸¤¬¡¢°ì»þÅª¤ËÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õµë¤¹¤ë¸¢Íø¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¼õµë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼Â²È¤ÎµÔÂÔ¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤éÂç³Ø¿Ê³Ø¤·¤¿À¸ÅÌ¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ô¥ö·î¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ê¸øÅª»Ù±ç¤òµá¤á¤ÆÌò½ê¤ÎÁë¸ý¤òË¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÂç³Ø¤ÏìÔÂôÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÂç³Ø¤ò¼¤á¤Æ¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌçÁ°Ê§¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤¤²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖµßºÑºö¡×¤È¤·¤Æ¸½¾õ¡¢Í£°ìµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤Ê¤É¤Î¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì¤Î¿³ºº¤Ç»²¾È¤µ¤ì¤ë²È·×¼ýÆþ¤Ï2Ç¯Á°¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£¸½ºß¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¾©³Ø¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¿Ê³Ø¤¬Æñ¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼Ú¤êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦óòó÷¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¼Ô¤«¤éÀ¸³èº¤µç¤ÎÀ¼¤Ïº£¤Ç¤âÂ¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡À¸³èº¤µç¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤äÌäÂêÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ§ÄêNPOË¡¿Í¡ÖD¡ßP¡×¤Î¹Êó¡¦·§°æ¹á¿¥¤µ¤ó¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖD¡ßP¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Ë¤Ï692¿Í¡Ê2020Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡Ö¥æ¥¥µ¥¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ÎÎß·×ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ4,107·ï¡Ê2021Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤Þ¤Ç·ãÁý¡£¸½ºß¡Ê2023Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤Ï1Ëü1,532·ï¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2022Ç¯ÅÙ¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¿©ÎÈ»Ù±ç¤ä¸½¶âµëÉÕ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬44.4%¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÁêÃÌ¤¬21%¡¢¿Ê³ØÁêÃÌ¤¬13.4%¡¢Âà³Ø¤äÅ¾³Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬6.0%¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢µÔÂÔÈï³²¤ÎÁêÃÌ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤«¤é3Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤ÎÂÚÇ¼¤Î·ÑÂ³¡¢¼Ú¶â¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥·¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤ËÊª²Á¾å¾º¤â¤¢¤ê¡¢¼ã¼Ô¤«¤éÀ¸³èº¤µç¤ÎÀ¼¤Ïº£¤Ç¤âÂ¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥æ¥¥µ¥¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ù¤ÎÁêÃÌ¼Ô¿ô¤âÁý¤¨Â³¤±¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤¬Ä¹´ü²½¡¦¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¹âÌî¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ©ÅÙ¤Î¶¹´Ö¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»Ù±çºö¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½D¡ßP¤È¤·¤Æ¡¢¿©ÎÈ»Ù±ç¡¦¸½¶âµëÉÕ¤ò¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊµÈÀî ¤Ð¤ó¤Ó¡Ë