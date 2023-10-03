²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÂà½ê¡×¤ÇÃíÌÜ¡¡µÜùõ¤¢¤ª¤¤¡¢µÜÂô¤ê¤¨¤Û¤«¡Ö¸µV6¡×ºÊ½÷Í¥¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡10·î2Æü¡¢¸µV6¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê42¡Ë¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ò11·î30ÆüÉÕ¤ÇÂà½ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖV6¤Ï1995Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2021Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»°Âð·ò¤µ¤ó¤ò½ü¤´ûº§¼Ô¤Ç¡¢¤·¤«¤âºÊ¤ÏÁ´°÷¡¢½÷Í¥¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¡¢¿·²ñ¼Ò¡ØSMILE-UP.¡ÙÉû¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¡£2007Ç¯9·î¤ËÀ¥¸ÍÄ«¹á¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯11·î¤ËÄ¹ÌîÇî¤µ¤ó¤¬ÇòÀÐÈþÈÁ¤µ¤ó¤È¡¢2017Ç¯12·î¤Ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤¬µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤È¡¢2018Ç¯3·î¤Ë¿¹ÅÄ¹ä¤µ¤ó¤¬µÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤È¡¢2021Ç¯12·î¤ËºäËÜ¾»¹Ô¤µ¤ó¤¬Ä«³¤¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤ÈÀ¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥Ñ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¡¢Ä¹Ç¯¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼«¿È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿À½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥°Ê³°¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ïº£¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æâ½õ¤Î¸ù¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡²ò»¶¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¢¤ë¼Ô¤ÏÂà½ê¤·¡¢¤¢¤ë¼Ô¤Ï·Ð±ÄÂ¦¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡ÖV6¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬ºÊ¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤À¡£·ÝÇ½¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î¡È¸½ºß¡É¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡¢Ä¹ÌîÇî¤ÈÇòÀÐÈþÈÁ¤ÎÉ×ÉØÃç¤âÎÉ¹¥¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ×¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡ÈÊ©¤ÎÄ¹Ìî¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÍ¥¤·¤¯¡¢Ä´Íý»ÕÌÈµö¤ÈÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¤ÎÌÈµö¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÁÍý¤âÆÀ°Õ¡£ÍýÁÛ¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëº§¸å¡¢»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤Å¤Ä»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡Ù¤Ë½à¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2017Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÈµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤Ï¡¢µÜ粼¤ÎÉÔÎÑ¤«¤é·ëº§¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸µÉ×¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÜ粼¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µÜ粼¤µ¤ó¤â¡¢·ëº§¸å¤Ï»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¡¢CM¤Ê¤É»þ´Ö¤Î¹´Â«¤¬¾¯¤Ê¤¤»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤µÜºê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢Àä¤¨¤º½Ð±é°ÍÍê¤ÏÍè¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±À¤«¤é¤Î¼õ¤±¤â¤è¤¯¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¿Íµ¤¤¬Íî¤Á¤ë¥¿¥¤¥×¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡2018Ç¯¤Ë¿¹ÅÄ¹ä¤È·ëº§¤·¤¿µÜÂô¤ê¤¨¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥ó¥°¥é±é·à¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤â¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤â·òºß¤Ç¡¢¿Íµ¤¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÏÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡¢Æó¿Í»°µÓ¤ÇÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÜÂô¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ë²ÈÄí¤Î¿§¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡2021Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¤È¸µÊõÄÍÀãÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÄ«³¤¤Ò¤«¤ë¡£2018Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ØTOP¡¡HAT¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢¸òºÝ1Ç¯È¾¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤Ï¤È¤â¤ËÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤Ï8·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø´ðËÜ¡¢Ä«¤«¤é2¿Í¤ÇÇú¾Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡Ù¡Ø³Ú¤·¤¤¤·¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ØËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È½çÄ´¤Ê¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼þ°Ï¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÁû¤¬¤·¤¤¸µV6¤À¤¬¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï¤¹¤Æ¤¤Ê±ü¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£