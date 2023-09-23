シャープ「AQUOS sense7 plus」が発売50週目で初首位、今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2023/9/23
「BCNランキング」2023年9月11日から17の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense7 plus（シャープ）
2位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
3位 Pixel 6a(au)（Google）
4位 Pixel 7a(SoftBank)（Google）
5位 Pixel 7(au)（Google）
6位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
7位 かんたんスマホ3
A205KC（京セラ）
8位 Xperia 5 IV（ソニー）
9位 Galaxy S22 SCG13（SAMSUNG）
10位 Galaxy A23 5G SCG18（SAMSUNG）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。