AQUOS sense7 plus

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　「BCNランキング」2023年9月11日から17の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS sense7 plus（シャープ）

2位　Pixel 7a(NTT docomo)（Google）

3位　Pixel 6a(au)（Google）

4位　Pixel 7a(SoftBank)（Google）

5位　Pixel 7(au)（Google）

6位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）

7位　かんたんスマホ3

A205KC（京セラ）

8位　Xperia 5 IV（ソニー）

9位　Galaxy S22 SCG13（SAMSUNG）

10位 Galaxy A23 5G SCG18（SAMSUNG）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。