½©ËÜ¿¿ÍøµÄ°÷¤Ë£³£°£°£°Ëü±ß¼ýÏÅµ¿ÏÇ¡¡¼«Ì±¤ÎÌäÂê»ù¤Ë¡ÖÆÃÁÜ¤ÎÅ´ÄÈ¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î½©ËÜ¿¿Íø½°±¡µÄ°÷¡Ê£´£·¡Ë¤¬ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆüËÜÉ÷ÎÏ³«È¯Â¦¤«¤é¿ôÀéËü±ß¤Î»ñ¶â¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¼ýÏÅµ¿ÏÇ¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬£´Æü¡¢±ÊÅÄÄ®¤Î½°±¡µÄ°÷²ñ´Û¤ä½©ËÜ»á¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÁÜÉô¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏµÄ°÷²ñ´Û¤Î½©ËÜ»á¤Î»öÌ³½ê¤äÀéÍÕ»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÀéÍÕ¡¦º´ÁÒ»Ô¤Ë¤¢¤ëÃÏ¸µ»öÌ³½ê¤Ê¤É¤À¡£
¡¡½©ËÜ»á¤ÏÅÞÆâ¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤Ã¦¸¶È¯ÇÉ¤Ç¡¢²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Î±¦ÏÓ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î»ö¶È¼Ô¸øÊç»þ¤ÎÉ¾²Á´ð½à¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¡¢»ö¶È¼Ô¤¬»²Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÌç¸Í¤ò¹¤²¤ë¹ñ²ñ¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÉ÷ÎÏ³«È¯¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ÇÏÅÏ¨¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë»ñ¶âÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÆÃÁÜÉô¤Ï¤Ë¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜÉ÷ÎÏ³«È¯¤ÎÄÍÏÆÀµ¹¬¼ÒÄ¹¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÏÏÅÏ¨¤òÈÝÄê¡£Æ±¼ÒÄ¹¤«¤é½©ËÜ»áÂ¦¤Ø¤Î£³£°£°£°Ëü±ß¤Î°ÜÆ°¤Ï½©ËÜ»á¤é¤ÈÀßÎ©¤·¤¿ÇÏ¼çÁÈ¹ç¤ÎÇÏ¤Î¹ØÆþÈñ¤ä±ÂÂå¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÄ°÷²ñ´Û»öÌ³½ê¤Ë½©ËÜ»á¤äÈë½ñ¤ÏÉÔºß¤Ç¡¢ÆÃÁÜÉô¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ë¤ÏµÄ°÷²ñ´Û»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤¬Î©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë²ÙÊª¤ÏÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤â¤Ì¤±¤Î³Ì¡£ÆüËÜÉ÷ÎÏ³«È¯Â¦¤ÏÏÅÏ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃÁÜÉô¤¬µÄ°÷²ñ´Û¤Î»öÌ³½ê¤Þ¤Ç¥¬¥µÆþ¤ì¤·¤Æ¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¼ÒÄ¹¤Ø¤ÎÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤«¤éÏÅÏ¨À¤¬¤¢¤ë¥«¥Í¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Î©·ï¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½©ËÜ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¯Ì³´±¤ò¼Ç¤¤·¡¢Î¥ÅÞ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¡£¡ÖÁá¤±¤ì¤Ðº£·îËö¤Ë¤âÆâ³Õ²þÂ¤¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½ÌòÀ¯Ì³´±¤ËÁÜºº¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£½©ËÜ»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»öÌ³½ê¤Î°ãË¡·úÃÛ¡¢Èë½ñµëÍ¿¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Î°ãÈ¿µ¿ÏÇ¤Ê¤É¤ò¹ñ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¡¢¤·¤é¤Ð¤Ã¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Êµ¿ÏÇ¤¬½Ð¤¿¡£º£¸å¤ÎÁÜºº¼¡Âè¤Ç¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤ÎÇ¤Ì¿ÀÕÇ¤¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢º®Íð¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌäÂê¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢½©ËÜ»á¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Îµ¿Ç°¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ°ä´¸¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ß¡£ÌäÂê»³ÀÑ¤Ç¡¢½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£