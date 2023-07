子ガモたちを見守るジャーマン・シェパードを捉えた動画が、大きな話題を呼んでいる。この犬は大親友だったカモと昨年に別れを経験したばかりで、その寂しさを埋めるかのように四六時中、飼い主が保護した子ガモたちの様子を見守っているという。犬と子ガモたちのストーリーには「まるで映画のよう」という声があがっているようだ。米ニュースメディア『Fox News』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

ニュージーランド南島のタスマン地方リワカで暮らすオスのジャーマン・シェパード“ベン(Ben)”は、“テディ・ズーム・ズーム(Teddy Zoom Zoom)”と名付けられた野生のカモの大親友がいた。2019年に出会い、追いかけっこをするなど仲良く過ごしていたが、昨年のある日、テディはつがいを探すためにどこかへ飛んでいくと、そのまま帰ってこなかった。

飼い主のジュリー・マグワイアさん(Julie McGuire)は「テディがいなくなり、私たちもみな悲しかったです」と当時を振り返る。親友との突然の別れにベンは寂しい思いをしていたが、新しい出会いが訪れた。

今月上旬、ジュリーさんのパートナーであるジェイク・シダーマンさん(Jake Cederman)が、働いていた果樹園にある小川のそばで複数の子ガモを発見した。ジェイクさんは母ガモが戻ってくることを期待して8時間ほど待ってみたが、一向に姿を見せなかった。現在のニュージーランドは冬の季節にあり、夜になって冷え込んできたため、自宅に連れて帰り保護することにした。

そして、家にやってきた子ガモたちの姿を見たベンは、一瞬にして父親の顔となった。子ガモたちがご飯を食べている時、水浴びをして遊んでいる時、眠っている時でさえ、すぐそばでじっと見守り始めたのだ。ジュリーさんは自宅で猫を飼っているが、その猫が子ガモに近づこうものなら、ベンは吠えて猫を追い払うという。

ジュリーさんは「ベンは少しもためらうことなく、小さな子ガモたちの父親としての新しい役割を受け入れたのです。ベンは子ガモたちを守り、世話をすることが自分の義務であると、本能的に理解したようです」とベンの父親ぶりを話す。

ジュリーさんとジェイクさんは懸命に子ガモたちの世話をしたが、何羽かがバクテリアに感染して息を引き取った。最初は10羽ほどいた子ガモは3羽に減ってしまったが、ベンは3羽の子ガモの成長を願い、優しい眼差しで見守り続けている。

ベンと子ガモたちの様子を捉えた動画がTikTokに投稿されると、再生回数が1470万回を超えるほど大反響を呼んだ。コメント欄には「親友がいなくなって寂しかったんだね。新しい友達ができてよかった」「映画みたいな話で泣いちゃった」「なんて優しいワンちゃんなの!」「今すぐベンを抱きしめたい」など、ベンの行動に多くの人が心温まったようだ。

ジュリーさんは「ネガティブな話題が多い世の中ですが、今回のような美しい物語を目の当たりにすると、本当に心が洗われますね」とコメントを残した。

ちなみに昨年7月には、母親を失った15羽ものアヒルの子を、ラブラドール・レトリバーが親代わりに世話をしたというケースが注目を集め、可愛らしい姿に大勢の人が心を奪われていた。

画像は『Teddy Zoom Zoom 2023年7月24日付TikTok「I think we can learn something from animals」、2023年7月9日付TikTok「Update: Our first 48 hrs were critical.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)